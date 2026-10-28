Choque de trenes en España: saldo al momento del accidente en Toledo

Choque de trenes en España. Un choque de trenes en Toledo, España, dejó al menos 68 muertos y más de 180 heridos este 28 de octubre. (Agencia EFE)

Un nuevo accidente ferroviario sacudió a España este miércoles 28 de octubre de 2026, después de que dos trenes de alta velocidad chocaran en la provincia de Toledo, cuando circulaban por la línea que conecta Madrid con Andalucía. El impacto provocó el descarrilamiento de varios vagones, movilizó a decenas de equipos de emergencia y obligó a suspender la circulación ferroviaria en uno de los principales corredores del país.

De acuerdo con los reportes de Radio Televisión Española (RTVE) y las autoridades de Castilla-La Mancha, el saldo provisional asciende a por lo menos 68 personas fallecidas y más de 180 lesionadas. El siniestro ocurrió cerca de la localidad de Urda, donde los cuerpos de rescate trabajaron durante varias horas para auxiliar a los pasajeros y trasladar a los heridos a diferentes hospitales.

¿Cuántos muertos y heridos dejó el choque de trenes en Toledo?

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, confirmó que el accidente ferroviario dejó 68 personas fallecidas, de las cuales 44 viajaban en el tren de Iryo y 24 en el AVE de Renfe. La cifra fue proporcionada durante una reunión de coordinación de los servicios de emergencia, aunque las autoridades advirtieron que el balance podría aumentar conforme concluyan los trabajos de rescate e identificación de víctimas.

Respecto a los lesionados, RTVE informó que más de 180 personas resultaron heridas, mientras que Cadena SER reportó al menos 80 hospitalizados, 15 de ellos en estado muy grave. Las autoridades también habilitaron espacios de atención en Urda y Consuegra, donde recibieron asistencia pasajeros con lesiones de menor gravedad. La diferencia entre las cifras responde a que no todos los afectados requirieron hospitalización.

¿Cómo ocurrió el choque de trenes en Toledo, España?

El accidente ocurrió aproximadamente a las 8:53 horas de España, cuando un tren AVE de Renfe impactó por detrás a una unidad de Iryo que permanecía detenida sobre la misma vía. Ambos convoyes cubrían la ruta Madrid-Sevilla y se encontraban cerca del kilómetro 118, entre las localidades de Mora y Orgaz y Urda, en la provincia de Toledo.

Según los primeros reportes de las autoridades ferroviarias, el impacto provocó que varios vagones descarrilaran y algunos cayeran por un terraplén cercano a las vías. Entre los afectados se encontraban pasajeros de ambos trenes, cuyos servicios habían salido de Madrid alrededor de las 8:00 horas.

La magnitud del accidente obligó a movilizar a personal de emergencias, bomberos, Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias (UME). El Gobierno de Castilla-La Mancha activó su Plan Territorial de Emergencia (PLATECAM), mientras se establecieron puntos de atención para los familiares de las víctimas.

¿Qué provocó el accidente de trenes en España? Esto dicen las autoridades

El ministro de Transportes de España, Óscar Puente, explicó que las primeras investigaciones apuntan a una posible falla humana relacionada con la autorización para reanudar la circulación de uno de los trenes, después de que el sistema de seguridad ferroviaria LZB presentara problemas de comunicación durante la mañana.

De acuerdo con su explicación, el centro de control de Adif habría permitido que el AVE continuara su trayecto a pesar de que el tren de Iryo permanecía detenido más adelante. El funcionario calificó como inexplicable esta decisión, aunque la causa definitiva del accidente todavía debe establecerse mediante las investigaciones correspondientes.

Por su parte, la Guardia Civil inició las diligencias para esclarecer lo sucedido, mientras que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y las autoridades judiciales comenzaron sus propias investigaciones. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró que se determinarán las responsabilidades correspondientes si se confirman negligencias.