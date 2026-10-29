Muertes por accidente de trenes en España: cifra de fallecidos sube a 69 este 29 de octubre

Accidente de tren en España Continúan esfuerzos de rescate. (EFE)

La cifra de fallecidos por el choque de dos trenes ocurrido en Toledo, España ha aumentado a 69 personas. Autoridades investigan las causas.

Accidente en Toledo: ¿Cómo avanza la investigación del accidente y cuál es el recuento de muertos hasta el momento?

Un tren Iryo, el cual cargaba 147 pasajeros, fue embestido por un tren Renfe en el cual viajaban alrededor de 378 personas el pasado 28 de octubre.

Al saldo de 68 personas fallecidas que confirmó Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, tras el accidente, se sumó un cuerpo que las autoridades hallaron durante este jueves 29 de octubre. También hubo 110 heridos, 60 de los cuales han recibido alta médica y 50 permanecen hospitalizados. Hay 24 personas extranjeras que permanecen desaparecidas.

Se desconoce con exactitud la causa, pero las autoridades investigan una avería del sistema LZB, el cual indica a los trenes cuándo parar de forma automática, que resultaría en que el tren Iryo de detuviera, y un posible error humano desde el centro de control de Urda, en el que un operador habría dado la instrucción al tren Renfe avanzar. El presidente de España, Pedro Sánchez, prometió aclarar “hasta el último detalle”.

Manifestantes han salido a la calles de Madrid para protestar contra el ministerio de transporte. El Parlamento Europeo bajó sus banderas a media asta para conmemorar a los fallecidos y en España se declararon tres días de luto nacional.