Flávio Bolsonaro se declara líder de Brasil; denuncia “fraude electoral”

Flávio Bolsonaro llega a Miami tras huir de Brasil después de perder las elecciones (Antoni Belchi/EFE)

El senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, quien huyó a Estados Unidos tras perder las elecciones presidenciales, se declaró este miércoles “líder de Brasil” en una segunda versión de una carta abierta, después de borrar la primera, en donde se proclamaba el “verdaderos presidente electo” y denunciaba un supuesto fraude electoral sin aportar pruebas.

“Quiero decir, no solo a mis 60 millones de votantes, sino también al pueblo brasileño, que soy el presidente electo y que los criminales que robaron las elecciones en Brasil forman parte de una organización criminal que instauró una tiranía”, afirmó en la primera misiva, compartida en su cuenta de X.

No obstante, poco después, el excandidato borró la primera versión y compartió una segunda en la misma plataforma, en la que cambió la denominación “presidente electo de Brasil” por “líder de Brasil”. Ese fue el único cambio relevante entre los dos documentos.

Además, pidió a la comunidad internacional que no “normalicen lo que está pasando en Brasil”, pese a que el resultado de las elecciones ha sido reconocido por el grueso de los países (excepto EU y Argentina) y por todas las instituciones brasileñas, oficialistas y de oposición, incluido el Partido Liberal (PL), que lo lanzó a la Presidencia.

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro aterrizó este miércoles en Miami después de salir de su país vía Argentina junto con su familia para poner camino a Estados Unidos, donde será acogido por el Gobierno de Donald Trump, aliado de su padre.

“Quiero dejarlo claro: no huí de Brasil, salí por Brasil; salí de un régimen de excepción para poder ser el líder que mi pueblo merece”, señaló el excandidato, quien se comparó con el francés Charles de Gaulle, el cubano José Martí y los opositores venezolanos Juan Guaidó, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado.

En la carta, Flávio, derrotado en la segunda vuelta de las elecciones frente al actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva, agradeció al presidente de Argentina, Javier Milei, por su “coraje” y “sentido de justicia”, y a Trump por acogerlo en el país.

Denuncia “fraude electoral” sin pruebas

Bolsonaro hijo, como insinuó el dirigente republicano, denunció, sin presentar ningún tipo de prueba, que hubo “fraude electoral” en las elecciones del domingo, en las que obtuvo el 48% de los votos, frente al 52% de Lula, lo que se tradujo en una diferencia de más de cuatro millones de votos.

Según él, la decisión “ilegítima” e “ilegal” del juez de la Corte Suprema Cristiano Zanin, antiguo abogado personal de Lula, de prorrogar dos horas el horario de votación “permitió que Lula sumara más de 10 millones de votos entre la primera y la segunda vuelta”.

También denunció que “a lo largo de toda la campaña, hubo abuso de poder político y económico, así como utilización de la maquinaria pública en favor de la reelección”.

“Son hechos graves, expresamente prohibidos por la ley, que justifican la anulación de la candidatura de Lula”, enfatizó.

Igualmente se declaró víctima de una “persecución política” después de que el juez del Supremo Alexandre de Moraes le ordenara el lunes entregar sus pasaportes en 24 horas, en el marco de una investigación por presunto blanqueo de capitales.

Flávio incumplió esa decisión y al día siguiente huyó a Argentina para volar hacia Estados Unidos en un avión privado que hizo escala en Ecuador, en compañía de su esposa, Fernanda Bolsonaro, y sus dos hijas.

“No era mi intención abandonar mi patria, pero sé exactamente adónde va a conducir esto. Este es el manual clásico de cualquier golpe de Estado”, finalizó.