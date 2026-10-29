Derrumbe en centro turístico de Capadocia ¿Qué pasó y cuántas personas fallecieron en Turquía? (Pexels)

Durante la tarde de este jueves se registró en Capadocia, Turquía, el derrumbe de una ‘chimenea de hadas’, una de las mayores atracciones turísticas de la región. El accidente ocurrió después de que el miércoles pasado en la región de Anatolia se presentaran fuertes lluvias y vientos.

¿Qué pasó en Turquía?

El derrumbe de la ‘chimenea de hadas’ ocurrió este jueves, 29 de octubre de 2026, a las 15:15 horas, en el centro turístico de Capadocia en Turquía. El colapso fue en el museo al aire libre de Göreme, el cual alberga un gran número de iglesias ortodoxas excavadas en las rocas.

Han empezado a circular videos en redes sociales del momento del colapso, en el que se observa una gran nube de polvo y también cómo quedó el lugar con las piedras deshechas. Momentos después del incidente, las autoridades turcas y los servicios de emergencia llegaron para atender a los heridos.

¿Cuántas personas fallecieron en Turquía?

Por el momento se reporta que el incidente causó la muerte de dos personas, mientras que una tercera ha sido trasladada a un hospital por sus heridas.

De acuerdo al gobernador de la provincia de Nevşehir, Hüseyin Kök, en una conferencia de prensa informó que hasta el momento se han recuperado los cuerpos de dos personas y un herido ha tenido que ser hospitalizado, mientras que las labores de rescate continúan.

¿Qué es y por qué colapsó la ‘chimenea de hadas’ en Capadocia?

Las ‘chimeneas de hadas’ son formaciones geológicas cónicas de muchos metros de altura, las cuales se forman por la erosión que causan las lluvias y el viento, así como el cambio de temperatura, por lo que tienen sedimentos de diferentes resistencias.

Estas son muy famosas en Capadocia debido a que en varias de ellas sus bases han sido excavadas para albergar iglesias ortodoxas; a su vez, con el tiempo se han formado formas extrañas como de setas o torres.

Lo que pudo haber ocasionado el colapso de la chimenea de hada fueron las fuertes lluvias que se han presentado en la región. Estas formaciones rocosas han estado expuestas a procesos de congelamiento y descongelamiento, lo que ha dañado a la roca.