Misión humanitaria entró en la ucraniana Oleshky; evacúan a 750 civiles

Militares rusos realizan labores de reconocimiento y despeje de vías de acceso hacia la ciudad de Oleshky (EFE)

Guerra entre Rusia y Ucrania — Una caravana conformada por 25 autobuses, ambulancias y vehículos con alimentos y medicinas arribó a la ciudad ucraniana de Oleshky, ocupada por Rusia, para cumplir con este compromiso tras un acuerdo de alto el fuego, además, se evacuaron a residentes que ya no quisieron seguir en esta zona de conflicto.

Información que destacan agencias internacionales, entre ellas Associated Press, resaltan que la misión humanitaria entró este viernes en la devastada ciudad de Oleshky, reportaron funcionarios, mientras Rusia y Ucrania observan la tregua más significativa de la guerra de cuatro años y medio que comenzó con la invasión total de Moscú a su vecino.

Las fuentes apuntan que el convoy con ayuda lo integran 25 autobuses, ambulancias y más vehículos con ayuda debía llegar a la ciudad ocupada por Rusia para entregar alimentos y medicinas y evacuar a quienes quieren salir hacia Rusia y Ucrania.

De acuerdo con los defensores del pueblo de Rusia y Ucrania, Yana Lantrátova y Dmitró Lubinets, la operación concluyó por la tarde con la evacuación en unos 25 autobuses de los residentes de la ciudad -situada en la región de Jersón del sur de Ucrania y ocupada por Rusia- que habían pedido ser traslados a zonas más seguras bajo control ruso o ucraniano.

Según dijo antes de la evacuación la primera dama de EU, Melania Trump, que hizo de mediadora en las negociaciones en que se selló la tregua y ha seguido de cerca todo el proceso, el dispositivo preveía sacar de Oleshki a más de 750 personas.

Durante la misión, que estuvo precedida por el desminado de las rutas de entrada y salida a Oleshki, Lantrátova y Lubinets departieron juntos con la gente de la ciudad y atendieron uno al lado del otro a los medios de comunicación, algo que no había ocurrido desde el comienzo de la guerra.

Antes de que se completara la evacuación, y también bajo la supervisión de Lantrátova y Lubinets y sus respectivas delegaciones, se hizo llegar ayuda humanitaria a la ciudad para quienes han optado por quedarse.

Unas 2 mil personas seguían viviendo en la ciudad, de acuerdo con autoridades y voluntarios. El alto al fuego localizado en la provincia de Jersón, en el sur de Ucrania, se mantiene desde hace cuatro días y está previsto que finalice el domingo por la noche.

Funcionarios de ambos países en conflicto bélico colaboraron en la operación en un inusual esfuerzo humanitario conjunto. Estados Unidos desempeñó un papel central en la misión, que la Casa Blanca dijo que fue negociada por la primera dama, Melania Trump. El papa León XIV también presionó al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y al de Ucrania, Volodimir Zelenski, para ayudar a Oleshky. (Con información de agencias)

La Crónica de Hoy 2026