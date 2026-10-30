¿Qué está pasando en Polonia? Advierten golpe de estado; cronología de la crisis política

Crisis institucional en Polonia. La policía polaca se despliega en los terrenos del Tribunal Constitucional de Polonia en Varsovia, Polonia, el 30 de octubre de 2026. La Jefatura de Policía de Varsovia (KSP) dijo que los agentes fueron desplegados en los terrenos del tribunal, sin entrar en el edificio, para asegurar el perímetro y mantener el orden público tras una advertencia de seguridad de la jueza del tribunal Anna Korwin-Piotrowska, lo que llevó al presidente polaco Karol Nawrocki a abortar abruptamente un vuelo oficial a Senegal y regresar a casa en medio de la creciente fricción política por el Tribunal Constitucional de Polonia. (Agencia EFE)

Polonia atraviesa una nueva crisis institucional después de que la Policía rodeara este viernes 30 de octubre la sede del Tribunal Constitucional, en Varsovia, en medio de una disputa por la dirección del organismo judicial. La tensión aumentó tras difundirse la suspensión de su presidente y vicepresidente, una decisión que fue cuestionada por integrantes de la propia corte y por dirigentes de la oposición.

El conflicto enfrenta al gobierno del primer ministro Donald Tusk con el presidente de la República, Karol Nawrocki, y el partido opositor Ley y Justicia (PiS). Mientras sectores conservadores denuncian un supuesto golpe de Estado contra el tribunal, el Ejecutivo sostiene que sus acciones buscan restablecer la independencia judicial.

¿Por qué advierten sobre un golpe de Estado en Polonia?

La controversia comenzó cuando la página oficial del Tribunal Constitucional anunció la suspensión durante un mes de su presidente, Bogdan Święczkowski, y del vicepresidente, Bartłomiej Sochański. La medida fue emitida por la jueza Anna Korwin-Piotrowska, quien sostiene que puede asumir temporalmente la dirección del organismo por su antigüedad.

Sin embargo, mediante su cuenta oficial en X, representantes de la anterior dirección del tribunal denunciaron una presunta intervención ilegal en su página web y rechazaron la validez de las suspensiones. También cuestionaron la condición de magistrada de Korwin-Piotrowska y acusaron a quienes participaron en las decisiones de cometer un supuesto golpe de Estado. Por su parte, Jarosław Kaczyński, líder del partido opositor Ley y Justicia (PiS), acusó al gobierno de Donald Tusk de intentar tomar el control del tribunal.

El conflicto se agravó cuando el ministro de Justicia y fiscal general, Waldemar Żurek, presentó cinco solicitudes para retirar la inmunidad judicial de ambos magistrados: cuatro contra Święczkowski y una contra Sochański. Según el funcionario, los expedientes abarcan 224 páginas y 50 tomos de documentación relacionada con presuntas irregularidades en el desempeño de sus funciones.

Cronología de la crisis política en Polonia: ¿Cómo comenzó el conflicto?

2015-2023 - Reformas judiciales de Ley y Justicia: durante su etapa en el Gobierno, PiS impulsó modificaciones en el sistema judicial que fueron cuestionadas por instituciones europeas y organizaciones jurídicas. Sus críticos denunciaron una creciente influencia política sobre los tribunales.

durante su etapa en el Gobierno, PiS impulsó modificaciones en el sistema judicial que fueron cuestionadas por instituciones europeas y organizaciones jurídicas. Sus críticos denunciaron una creciente influencia política sobre los tribunales. Diciembre de 2023 - Donald Tusk asume el Gobierno: una coalición encabezada por el dirigente centrista llegó al poder con el compromiso de reformar las instituciones judiciales. Las propuestas encontraron resistencia de sectores conservadores y de la Presidencia.

una coalición encabezada por el dirigente centrista llegó al poder con el compromiso de reformar las instituciones judiciales. Las propuestas encontraron resistencia de sectores conservadores y de la Presidencia. 13 de marzo de 2026 - El Parlamento elige nuevos magistrados: la Cámara Baja polaca, conocida como Sejm , designó a seis jueces para ocupar vacantes del Tribunal Constitucional.

la Cámara Baja polaca, conocida como , designó a seis jueces para ocupar vacantes del Tribunal Constitucional. 1 y 9 de abril de 2026 - Comienza la disputa por los juramentos: el presidente Karol Nawrocki tomó juramento a dos de los seis magistrados, pero se negó a hacerlo con los otros cuatro. Estos últimos realizaron una ceremonia en el Parlamento, cuya validez fue rechazada por la dirección del tribunal.

el presidente Karol Nawrocki tomó juramento a dos de los seis magistrados, pero se negó a hacerlo con los otros cuatro. Estos últimos realizaron una ceremonia en el Parlamento, cuya validez fue rechazada por la dirección del tribunal. 13 de octubre de 2026 - Interviene la Comisión de Venecia: el órgano consultivo del Consejo de Europa publicó su opinión sobre las competencias presidenciales relacionadas con la toma de juramento de magistrados, en medio de la controversia institucional.

el órgano consultivo del Consejo de Europa publicó su opinión sobre las competencias presidenciales relacionadas con la toma de juramento de magistrados, en medio de la controversia institucional. 14 de octubre de 2026 - Nuevas protestas frente al tribunal: Maciej Berek, elegido magistrado por el Parlamento en septiembre, juró su cargo sin la presencia del presidente Nawrocki. Manifestantes intentaron impedir su acceso a la corte y la Policía intervino para mantener el orden.

Maciej Berek, elegido magistrado por el Parlamento en septiembre, juró su cargo sin la presencia del presidente Nawrocki. Manifestantes intentaron impedir su acceso a la corte y la Policía intervino para mantener el orden. 30 de octubre de 2026 - Anuncian la suspensión de los dirigentes judiciales: alrededor de las 18:00 horas de Varsovia, la página del Tribunal Constitucional publicó la suspensión temporal de Bogdan Święczkowski y Bartłomiej Sochański. La anterior dirección rechazó la medida y denunció una presunta intervención ilegal del sitio web.

alrededor de las 18:00 horas de Varsovia, la página del Tribunal Constitucional publicó la suspensión temporal de Bogdan Święczkowski y Bartłomiej Sochański. La anterior dirección rechazó la medida y denunció una presunta intervención ilegal del sitio web. 30 de octubre de 2026 - La Policía interviene en Varsovia: agentes de seguridad rodearon las instalaciones después de que manifestantes intentaran atravesar las barreras del recinto y arrojaran objetos contra los oficiales. La Policía reportó tres personas detenidas durante los incidentes.

agentes de seguridad rodearon las instalaciones después de que manifestantes intentaran atravesar las barreras del recinto y arrojaran objetos contra los oficiales. La Policía reportó tres personas detenidas durante los incidentes. 30 de octubre de 2026 - Nawrocki cancela su viaje a Senegal: ante la gravedad del enfrentamiento institucional, el presidente decidió interrumpir su traslado internacional y regresar a Polonia. Mientras tanto, Tusk defendió la necesidad de actuar para restablecer el Estado de derecho.

¿Por qué se enfrentan Donald Tusk y Karol Nawrocki?

El conflicto entre el primer ministro y el presidente polaco gira alrededor de quién tiene autoridad para permitir que los nuevos magistrados ejerzan sus funciones en el Tribunal Constitucional, organismo encargado de determinar si las leyes cumplen con la Constitución del país.

Donald Tusk sostiene que los magistrados elegidos por la mayoría parlamentaria deben asumir sus cargos y que impedirlo prolonga los problemas institucionales heredados de las reformas del gobierno de PiS. Desde su perspectiva, las medidas adoptadas buscan recuperar el funcionamiento de un tribunal cuya actividad ha quedado limitada por la controversia sobre sus integrantes.

Karol Nawrocki, quien mantiene una posición política cercana al partido opositor, ha cuestionado los procedimientos empleados para designar a determinados jueces. Por ello, se negó a recibir sus juramentos, mientras que la dirección del tribunal encabezada por Święczkowski impidió que algunos de los designados comenzaran a ejercer sus funciones.

El desacuerdo también ha generado diferencias sobre la legalidad de las suspensiones anunciadas este viernes, ya que las partes involucradas no reconocen la misma autoridad judicial dentro del organismo.