Aumenta a 5,026 los muertos en Congo tras brote de ébola

Autoridades de salud en Congo refuerzan las medidas de seguridad contra el ébola (EFE)

Brote de ébola — Un informe publicado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la República Democrática del Congo, con datos recabados hasta el 29 de octubre de 2026, revela que un total de 5,026 personas han muerto por el brote de ébola que azota el este del país desde que esta enfermedad fue declarado el pasado 15 de mayo y que se ha extendido a otras provincias.

Autoridades del Congo reportan que también se han registrado un total de 10,351 infecciones confirmadas.

La epidemia cuenta con una tasa de letalidad del 48.6 por ciento, y la tasa de seguimiento de contactos se sitúa en un 84.5 por ciento.

El reporte señala que 2,788 pacientes se han recuperado de la enfermedad hasta el momento, y otros 1,101 se encuentran hospitalizados o en aislamiento.

“La situación resalta la necesidad de reforzar la detección precoz, el rastreo de contactos y los entierros dignos y seguro”, afirmó el INSP.

PROVINCIAS

En el documento se indica que las provincias orientales de Ituri (epicentro) y Kivu del Norte son los territorios más golpeados del país, con el 36.4 por ciento y el 58.4 por ciento de los nuevos casos registrados, respectivamente.

En total, la epidemia afecta a 67 zonas de salud de ocho de las 26 provincias de la RDC: además de Ituri y Kivu del Norte, el brote golpea a Tshopo (centro-norte), Bas-Uélé (norte), Haut-Uélé (noreste), Kivu del Sur (este), Ubangui del Sur (noroeste) y Ubangui del Norte (norte).

Derivado de la gravedad de la situación, la agencia de salud pública de la Unión Africana (UA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) hicieron un llamado urgente a la acción coordinada ante su expansión, y advirtieron de que la epidemia no está bajo control, durante una reunión virtual de emergencia con los ministros de Salud del continente.

Este brote --el segundo más mortífero y contagioso de la historia a nivel global— ya superó al ocurrido en la misma región congoleña entre 2018 y 2020, aunque todavía está lejos del más grave hasta la fecha, que provocó unos 11,000 muertos y 28,000 contagios en África occidental entre 2014 y 2016.

VACUNAS

La cepa de Bundibugyo, causante de la actual epidemia, carece de tratamientos específicos, pero la Organización Mundial de la Salud (OMS) trabaja en dos vacunas que han iniciado ensayos de fase 1 en humanos y que, hasta ahora, se han mostrado seguras, si bien su desarrollo podría llevar varios meses.

Paralelamente, la RDC inició a finales de agosto una campaña de inmunización contra el ébola con la vacuna Ervebo, única disponible a gran escala y diseñada en principio para la variante Zaire del virus -más común-, pero que ha dado indicios positivos contra Bundibugyo en animales.

La epidemia se propagó a la vecina Uganda, donde la OMS declaró el 26 de agosto el fin del brote, después de contabilizarse 20 contagios confirmados, incluidos 15 importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos.

Junto con la RDC y Uganda, se han detectado casos vinculados al brote congoleño en otros dos países africanos: Kenia (nueve, incluyendo dos muertos) y Nigeria (uno).

Asimismo, se ha detectado un caso vinculado a la epidemia en Francia.

A esta infección se suman tres personas evacuadas, tras contraer el virus en la RDC, a Países Bajos (uno) y Alemania (dos).

El virus del ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas. (Con información de EFE)

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