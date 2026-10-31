Jóvenes alemanes invaden 34 ciudades; exigen inversión en educación, seguridad social y salud

Protestas juveniles en Alemania se han visto influidas por movimientos similares en otros países europeos, como Francia e Italia (EFE)

Reclamos social en Alemania — Miles de jóvenes alemanes se manifestaron este sábado en 34 ciudades del país, para exigir políticas que inviertan en educación, seguridad social, sanidad, protección del clima y una vida asequible y manifestarse en contra del posible regreso del servicio militar obligatorio. Aunque la marcha fue pacífica, al final de ésta se registraron algunos actos de violencia.

Más de 180,000 personas, según la iniciativa ‘GenZ-regelt’ (GenZ- lo arregla), se sumaron a las protestas juveniles convocadas y que en su mayoría transcurrieron de forma pacífica y que, tras concluir, se vieron sucedidas de manifestaciones en las que sí se registraron incidentes violentos.

Aunque la iniciativa se había distanciado previamente de la violencia al afirmar que su protesta es pacifica, comerciantes del centro de las grandes ciudades alemanas y la policía se blindaron ante los temores de que las manifestaciones puedan ser instrumentalizadas por otras organizaciones o elementos extremistas.

Las protestas para exigir políticas que inviertan en educación, seguridad social, sanidad, protección del clima y una vida asequible y manifestarse en contra del posible regreso del servicio militar obligatorio, comenzaron de forma mayoritariamente pacífica y transcurrieron sin mayores incidentes en ciudades como Berlín, Fráncfort, Hamburgo, Maguncia, Múnich, Núremberg, Erfurt, Magdeburgo, Dresden, Leipzig y Colonia.

Por otra parte, en Colonia, la policía ordenó suspender la marcha debido a que algunos participantes llevaban el rostro cubierto y al uso de pirotecnia, lo que obligó, también, a hacer uso de cañones de agua.

A media tarde, entre 200 y 300 manifestantes permanecían rodeados por efectivos de las fuerzas de seguridad para su identificación, ya que según los agentes, desde ese grupo se habían cometido actos delictivos, como lanzar petardos y botellas contra los policías, según informó la cadena ntv.

En Fráncfort, donde la manifestación había comenzado de forma pacífica, las fuerzas de seguridad amenazaron con hacer uso de gas pimienta y de cañones de agua cuando comenzaron a volar las primeras botellas y petardos dirigidos contra los agentes en un ambiente que la cadena pública regional hr calificó de tenso.

En Berlín, la manifestación convocada por ‘GenZ-regelt’ en la Puerta de Brandeburgo transcurrió sin mayores incidentes y concluyó pasadas las 17:00 horas locales.

Una segunda manifestación, que comenzó hacia las 17:30 horas en la plaza Rosenthaler Platz y convocada sobre todo por diversos grupos de extrema izquierda, aunque anunciada como una protesta de la generación Z, movilizó a círculos antiisraelíes bajo el lema ‘Por Líbano y Palestina’, según el Tageszeitung.

En su página oficial, ‘GenZ-lo arregla’ recuerda que sólo en Berlín, Fráncfort, Colonia y Múnich la iniciativa es responsable del contenido y la organización de la manifestación, mientras que en otras ciudades hay otras iniciativas que se han sumado y de las que se desconoce quiénes están detrás.

Asimismo, la cifra facilitada por la iniciativa refleja el número de personas que han confirmado su asistencia, que no es necesariamente la cantidad exacta de manifestantes presentes en las respectivas convocatorias.

La Conferencia Federal de Alumnos Alemanes se había distanciado previamente de las protestas convocadas para este sábado al considerar que hay “estructuras poco transparentes en la organización” y por temores a que degeneraran en actos violentos.

Así, la Conferencia Federal de Alumnos planea hacer sus propia manifestación el próximo 20 de noviembre. (Con información de EFE)

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