León XIV llama a frenar conflictos bélicos; recuerda a víctimas de la “absurda violencia de la guerra”

El papa León XIV durante la misa de los Fieles Difuntos celebrada en el cementerio romano del Verano (EFE)

León XIV reza por los Fieles Difuntos — “En este momento queremos rezar por todos aquellos que han perdido recientemente a un ser querido; en particular, por quienes lo han perdido a causa de la absurda violencia de la guerra”, lamentó el papa León XIV en su homilía de este lunes, durante la misa de los Fieles Difuntos celebrada en el cementerio romano del Verano.

El Pontífice recordó a todas las víctimas de “la absurda violencia de la guerra” y llamó a los gobernantes a detener los conflictos bélicos en el mundo.

León XIV exclamó “¡que las lágrimas de tantas madres, de tantos niños y de tantos ancianos lleguen al corazón y conmuevan las conciencias de quienes tienen el poder de hacer callar las armas!”.

En la misma línea, el Santo Padre celebró la misa por el Día de los Difuntos en la explanada de entrada del cementerio monumental del Verano en Roma, ante la presencia de numerosos fieles a pesar de la amenaza de lluvia.

Antes de la misa, el Papa rezó durante unos instantes ante una tumba del camposanto en la que además dejó un ramo de flores blancas y amarillas, los colores de la bandera del Estado vaticano.

En su homilía, repasó las ‘Bienaventuranzas’ y destacó una que, a su parecer, “nos afecta en modo particular” debido a las víctimas de las guerras en el mundo: “’Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados’.

Asimismo recordó a San Francisco de Asís, en el octavo centenario de su muerte. (Con información de EFE)

La Crónica de Hoy 2026