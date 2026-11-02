¿Quién es María Montserrat Alvarado? La mujer mexicana que será la nueva directora de comunicación del Vaticano

María Montserrat Alvarado La mexicana dirigirá el Dicasterio de León XIV (Vatican News)

La periodista mexicana María Montserrat Alvarado, de 39 años, es la nueva directora del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano. Su trabajo será difundir los contenidos institucionales del actual pontificado.

¿Quién es María Montserrat Alvarado, la nueva directora de comunicación del vaticano?

María Montserrat Alvarado nació en la Ciudad de México en 1986. Creció en Estados Unidos y estudió Ciencias Políticas, carrera en la cual alcanzó el tituló de maestría con honores. Durante toda su vida adulta se ha dedicado la defensa de la libertad religiosa, primero como consejera y luego como periodista.

A partir de 2001, comenzó a trabajar con el canal televisivo EWTN News. En su tiempo como presidenta y conductora del canal, se le conocía por cuestionar las reformas propuestas por el papa Francisco, por lo que su elección representa una pluralidad de voces dentro del Vaticano.

Además, su llegada marca una nueva etapa para los medios de comunicación del Vaticano, pues se trata de la primera mujer laica que asume este puesto.

Fue anunciada en junio y tomó su cargo este lunes 2 de noviembre. Sobre su elección, Alvarado dijo que no realizó ningún tipo de candidatura, y que el que el papa la haya seleccionado a ella fue decisión completamente de él.

Sus funciones se centrarán en manejar los medios de comunicación del Vaticano, los cuales incluyen Vatican Media, Vatican News, Radio Vaticana y L’Osservatore Romano, así como también la editorial del Vaticano, la Oficina de Prensa de la Santa Sede y la presencia de la Iglesia en internet.