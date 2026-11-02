Al menos 24 muertos por ataque ruso contra una escuela en Zaporiyia, Ucrania

Ataque ruso contra Ucrania

Los servicios de emergencia de Ucrania elevaron a más de 20 la cifra de personas fallecidas tras un ataque ruso contra la localidad de Komyshuvakha, en la región de Zaporiyia, al sureste del país. El bombardeo alcanzó una escuela donde habitantes que permanecen en la zona recibían ayuda humanitaria, además de un refugio utilizado por civiles para protegerse.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, había informado inicialmente sobre la muerte de al menos 18 personas y señaló que las fuerzas rusas lanzaron alrededor de diez bombas aéreas contra el lugar. En ese primer reporte, indicó que los equipos de emergencia continuaban trabajando para localizar a posibles sobrevivientes y recuperar a las víctimas.

Punto de ayuda humanitaria

Zelenski explicó que el inmueble afectado funcionaba como un espacio de asistencia para la población civil, donde cada semana los habitantes de Komyshuvakha acudían a recibir ayuda humanitaria.

A través de sus redes sociales, el mandatario sostuvo que las fuerzas rusas conocían las actividades que se realizaban en ese sitio. También señaló que, después del primer impacto contra la escuela, otras bombas alcanzaron el refugio donde varias personas intentaban resguardarse.

El presidente detalló que los explosivos utilizados fueron bombas aéreas de gran potencia, equipadas con sistemas de navegación y lanzadas desde aviones. La cantidad de proyectiles y los impactos en distintos puntos del lugar agravaron las consecuencias del ataque.

Zelenski pide respuesta

El mandatario ucraniano calificó el bombardeo como una nueva señal de que Rusia no tiene intención de reducir la intensidad del conflicto. A su juicio, el ataque contradice las posibilidades de avanzar hacia acuerdos que permitan disminuir las hostilidades y proteger a la población civil.

Como antecedente, recordó la tregua de seis días que ambos bandos mantuvieron hasta el domingo en el frente de Jersón, durante una operación humanitaria en Oleshki para facilitar la evacuación de civiles.

Zelenski consideró que ese periodo pudo abrir la posibilidad de nuevos pasos hacia la paz, pero afirmó que el ataque en Komyshuvakha representa una señal contraria.

Finalmente, pidió a la comunidad internacional una respuesta contundente contra Rusia por el bombardeo, mientras los servicios de emergencia continuaban con las labores de rescate y atención en la localidad afectada.