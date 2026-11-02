Cierran 690 fábricas textiles en Bangladesh por protestas para exigir aumento salarial

Fábrica textil

Al menos 690 fábricas textiles de Bangladesh suspendieron sus actividades este lunes debido a las protestas de trabajadores que exigen un incremento de más del doble en el salario mínimo, mientras continuaron los enfrentamientos con la policía en los principales centros industriales del país.

La Asociación de Fabricantes y Exportadores de Ropa de Bangladés (BGMEA) informó que 670 plantas detuvieron su producción, en lo que otras 20 vinculadas con la asociación de fabricantes de prendas de punto siguen cerradas.

Los manifestantes exigen que el salario mínimo mensual aumente de 12 mil 500 takas (cerca de 101 dólares) a 30 mil takas (244 dólares).

Las movilizaciones iniciaron el domingo, cuando los trabajadores bloquearon calles y carreteras, se enfrentaron con agentes policiales en distintos puntos e incendiaron un vehículo de las fuerzas de seguridad.

Debido a las protestas, las autoridades anunciaron la creación de una nueva junta salarial para revisar las remuneraciones del sector; pero la medida no consiguió frenar las movilizaciones.

El jefe de la Policía Industrial, Gazi Jashim Uddin, informó a EFE que los trabajadores regresaron a las calles en las primeras horas del lunes y bloquearon varias autopistas.

“Esperábamos que los trabajadores volvieran a las fábricas tras el anuncio de la junta salarial, pero no fue así. Tuvimos que usar la fuerza para retirarlos de las carreteras”, declaró Jashim Uddin.

Las tensiones empezaron a finales de octubre, después de que el gobierno anunciara un aumento salarial para los empleados del sector público, lo que llevó a trabajadores de diferentes actividades a exigir los aumentos en sus ingresos.

Bangladés auditó por última vez el salario mínimo de los trabajadores textiles en 2023, cuando aprobó un incremento de 56 por ciento, al elevarlo de 8 mil a 12 mil 500 takas. En aquellas protestas 4 trabajadores murieron.

La industria de la confección genera más de 80 por ciento de los ingresos por exportaciones del país, así que la suspensión de actividades en cientos de fábricas afecta a uno de los principales sectores de captación de divisas de Bangladesh.

Con información de EFE