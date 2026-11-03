Aclaran desde el Vaticano: el Papa León XIV no viene a México; irá a santuario de la Virgen de Guadalupe en Uruguay

El papa no vendrá a México El Vaticano aclaró que Rober Prevost no vendrá al país en el futuro próximo. (EFE y Especial)

El Papa León XIV visitará un Santuario de la Virgen de Guadalupe, en Uruguay, no en nuestro país — Frente a la información sobre una inminente visita del Papa León XIV a México, el periodista experto en la cobertura de la Santa Sede, Ramiro Escoto, informó desde Roma a LA CRÓNICA DE HOY que el mensaje emitido la tarde de este lunes desde el Vaticano por Montserrat Alvarado, prefecta de Comunicación del Vaticano “no se refería a un viaje próximo del Sumo Pontífice a México”.

El Vaticano Ramiro Escoto El Papa León XIV no vendrá a México, lo que sí visitará es un santuario de la Virgen de Guadalupe, en Uruguay, aclararon desde el Vaticano. (Ramiro Escoto)

El mensaje del Vaticano hacía referencia a Uruguay

La comunicadora papal señaló la intención de León XIV por visitar un santuario de la Virgen de Guadalupe en Uruguay, en la víspera de su primer viaje apostólico a América, explicó.

Ramiro Escoto confirma igualmente esta información en su cuenta en X, desde su función también como corresponsal en el Vaticano, de UnoTV.

¿Cuál es el santuario de la Virgen de Guadalupe en Uruguay?

La Catedral Basílica y Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en Canelones, Uruguay, es uno de los principales templos católicos del país.

Sus orígenes se remontan a 1775, mientras que el edificio actual fue construido en 1843 y posteriormente ampliado.

Está dedicada a la Virgen de Guadalupe, advocación que dio nombre a la antigua Villa Nuestra Señora de Guadalupe, y resguarda un órgano mecánico instalado en 1900, restaurado en 1989.

Desde 1961 es la sede de la Diócesis de Canelones y, en 2020, fue declarada Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe, consolidando su relevancia religiosa e histórica en Uruguay.

El reconocimiento fue aprobado al término de la Asamblea Plenaria de Obispos y oficializado mediante un decreto firmado el 18 de junio, tras la solicitud del entonces obispo de Canelones, monseñor Alberto Sanguinetti.

Aclaran desde el Vaticano que el Papa León XIV no viene a México