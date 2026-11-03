Kit de emergencia ante una guerra nuclear: ¿debe llevar yodo? Todos los víveres recomendados

Kit de emergencia Estas son las recomendaciones de organismos internacionales ante contingencias o desastres naturales. (Pexels)

Un kit de emergencia con agua, alimentos, medicamentos y una radio de baterías puede marcar la diferencia durante las primeras horas de una emergencia, incluidas aquellas derivadas de un incidente nuclear o radiológico.

La recomendación no proviene de escenarios hipotéticos, sino de organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA o IAEA) y agencias nacionales de protección civil, que aconsejan a la población contar con suministros suficientes para permanecer resguardada durante al menos 72 horas, de acuerdo al sitio Nucleus.

La publicación de declaraciones del periodista estadounidense Tucker Carlson sobre un supuesto ataque nuclear de Israel contra Irán, sin pruebas verificables y sin respaldo de evidencia independiente, generó polémica en redes sociales debido a que coincidió con publicaciones gubermanentales, incluida una de México, con las medidas de protección recomendadas para este tipo de emergencias.

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia?

Las recomendaciones coinciden en preparar un kit que permita cubrir necesidades básicas durante los primeros tres días de una contingencia.

Debe incluir:

Agua potable (al menos cuatro litros por persona al día para beber e higiene básica).

Alimentos no perecederos y fáciles de consumir, como barras energéticas, atún, frutos secos, galletas o comida enlatada.

Abrelatas manual.

Botiquín de primeros auxilios.

Medicamentos de uso diario para varios días.

Linterna.

Radio portátil de baterías o de manivela.

Pilas de repuesto o cargadores portátiles.

Teléfono celular con batería externa.

Copias de documentos importantes en una bolsa impermeable.

Dinero en efectivo.

Silbato para solicitar ayuda.

Ropa abrigadora y una manta térmica.

Artículos de higiene personal.

Mascarillas y guantes desechables, cuando sean recomendados por las autoridades.

¿Qué hacer si ocurre un incidente nuclear?

La OMS y el OIEA indican que la prioridad es reducir la exposición a la radiación.

Las principales recomendaciones son:

Entrar de inmediato al edificio más cercano construido con materiales sólidos.

Alejarse de ventanas y puertas exteriores.

Permanecer en el interior hasta recibir instrucciones oficiales.

Apagar sistemas de ventilación si las autoridades lo indican.

Escuchar información oficial mediante radio, televisión o aplicaciones gubernamentales.

Evitar salir al exterior hasta que se levanten las medidas de protección.

Si una persona estuvo expuesta al polvo radiactivo, debe quitarse la ropa exterior, colocarla en una bolsa sellada y lavarse con agua y jabón, según la Organización Mundial de la Salud.

¿Se deben comprar tabletas de yoduro de potasio?

Si viste la miniserie de Chernobyl en HBO, seguro viste que, tras el desastre en la planta nuclear, distintos personajes comenzaron a consumir tabletas de yodo... ¿por qué?

La OMS señala que las tabletas de yoduro de potasio protegen la glándula tiroides frente al yodo radiactivo y sólo deben tomarse cuando las autoridades sanitarias lo indiquen, ya que no protegen contra otros materiales radiactivos ni sustituyen las medidas de refugio o evacuación.

El OIEA mantiene un sistema permanente de preparación y respuesta para incidentes nucleares y radiológicos, encargado de coordinar información, monitoreo internacional y asistencia entre países en caso de una emergencia.

La OMS participa en esa coordinación mediante la Red de Preparación y Asistencia Médica para Emergencias Radiológicas y Nucleares (REMPAN), que apoya a los sistemas de salud en la atención de personas expuestas a radiación.