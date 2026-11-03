El voto adelantado de los hispanos en Texas bate récord histórico y anticipa un duro castigo a los republicanos

Elecciones en Estados Unidos Un simpatizante del candidato demócrata al Senado James Talarico sostiene un cartel durante el cierre de campaña este lunes, en Austin, capital de Texas (Carlos Ramírez/EFE)

El voto anticipado en Texas (por correo o en persona) para las elecciones de este martes superó en más de un 22 % la participación registrada en las elecciones intermedias de 2022, gracias a la espectacular movilización de los latinos en el mayor feudo republicano de Estados Unidos.

En Texas, donde están censados 6.3 millones de latinos con derecho a voto —solo por detrás de California—, 1.8 millones de hispanos votaron por adelantado (early vote) en las elecciones de este martes. Esto supone un aumento del 87 % en comparación con las intermedias de 2022, cuando lo hicieron 920,000.

La importancia del voto joven

Dentro del bloque de 1.8 millones de hispanos que ya votaron en Texas (27 % del total con derecho a voto), se calcula que alrededor de 390,000 son jóvenes de entre 18 y 29 años, un incremento drástico en relación con 2024, cuando coincidieron las elecciones presidenciales con la elección de un escaño al Senado en el estado.

En aquella ocasión, el senador republicano Ted Cruz revalidó su puesto para un tercer mandato tras enfrentarse al candidato demócrata Colin Allred. También fue clave el voto latino en Texas —principalmente el masculino— para la victoria de Donald Trump y su regreso a la Casa Blanca.

Sin embargo, en esta ocasión todo apunta a que el voto latino, que representa el 32 % del censo electoral en Texas, se comportará de manera radicalmente diferente.

¿Vuelco electoral a la vista?

La última encuesta publicada antes de la votación de este martes, realizada por The New York Times y Siena, sitúa al demócrata James Talarico por delante del republicano Ken Paxton en la decisiva batalla por el Senado de Texas, con una ventaja de 7 puntos: 50 % frente a 43 %.

Esta diferencia es mucho mayor cuando se pregunta al votante hispano. La última encuesta de Univision arroja una ventaja de 18 puntos para el candidato demócrata: 55 % frente a 37 %.

Entre las causas señaladas para no votar al candidato republicano destaca su papel como fiscal general del estado, desde donde impulsó una dura política contra los inmigrantes. Las miles de detenciones y deportaciones, así como las muertes durante operativos de agentes del ICE, amenazan con pasar una dura factura electoral a los republicanos.