Partido Republicano vs. Partido Demócrata: ¿Qué se vota en las elecciones de Estados Unidos hoy?

Votaciones intermedias en Estados Unidos. Fotografía que muestra adhesivos para votantes en un centro electoral este martes en Sacramento (EE.UU.). Estados Unidos acude a las urnas para unas elecciones de medio mandato en las que está en juego la mayoría republicana en el Congreso, que respalda la agenda del presidente Donald Trump, además de numerosos cargos estatales y locales. (Agencia EFE)

Estados Unidos celebra este martes 3 de noviembre las elecciones intermedias de 2026, una jornada en la que millones de ciudadanos acudirán a las urnas para elegir a sus representantes en el Congreso federal, además de gobernadores, legisladores estatales y autoridades locales.

La contienda enfrenta principalmente al Partido Republicano, al que pertenece el presidente Donald Trump, y al Partido Demócrata, que busca ampliar su representación legislativa y recuperar espacios de poder tras las elecciones presidenciales de 2024.

¿Qué se vota en las elecciones de Estados Unidos hoy, 3 de noviembre?

Las elecciones intermedias, conocidas como midterms, se celebran cada cuatro años, a la mitad del mandato presidencial. En ellas se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio del Senado.

Durante los comicios de este martes estarán en disputa los siguientes cargos:

Cámara de Representantes: los 435 escaños con derecho a voto, cuyos integrantes ejercerán funciones durante dos años.

los 435 escaños con derecho a voto, cuyos integrantes ejercerán funciones durante dos años. Senado: 35 de los 100 escaños, correspondientes a los 33 puestos de la Clase 2 y dos elecciones especiales.

35 de los 100 escaños, correspondientes a los 33 puestos de la Clase 2 y dos elecciones especiales. Gobernadores: 36 gubernaturas estatales, además de tres gubernaturas territoriales.

36 gubernaturas estatales, además de tres gubernaturas territoriales. Congresos estatales: miles de escaños en las legislaturas de distintos estados.

miles de escaños en las legislaturas de distintos estados. Autoridades locales: alcaldías, concejos municipales y otros cargos, dependiendo de cada jurisdicción.

alcaldías, concejos municipales y otros cargos, dependiendo de cada jurisdicción. Consultas ciudadanas: propuestas de leyes, reformas constitucionales y otras medidas sometidas a votación en determinados estados.

Para controlar la Cámara de Representantes se requiere una mayoría de 218 escaños cuando están ocupados los 435 puestos, mientras que en el Senado la mayoría depende de la distribución de sus 100 integrantes y, en determinadas votaciones, del voto de desempate de la vicepresidencia.

Republicanos vs. demócratas: ¿qué está en juego para Donald Trump?

El principal efecto político de las elecciones intermedias será la nueva composición del Congreso, institución encargada de elaborar leyes, aprobar el presupuesto federal y supervisar las actividades del Poder Ejecutivo.

Si los republicanos conservan el control de ambas cámaras, el presidente Donald Trump podría contar con condiciones legislativas más favorables para negociar sus iniciativas, aunque la disciplina partidista y las reglas del Senado seguirían siendo factores determinantes.

En cambio, si los demócratas obtienen la mayoría en una o ambas cámaras, podrían adquirir mayor capacidad para modificar o bloquear proyectos del gobierno, así como para impulsar investigaciones y ejercer funciones de supervisión.

Entre los principales asuntos que podrían verse afectados por los resultados se encuentran:

Política migratoria: legislación relacionada con la seguridad fronteriza, los procedimientos migratorios y los recursos destinados a las agencias federales.

legislación relacionada con la seguridad fronteriza, los procedimientos migratorios y los recursos destinados a las agencias federales. Economía e impuestos: modificaciones fiscales, gasto público y prioridades presupuestarias.

modificaciones fiscales, gasto público y prioridades presupuestarias. Salud: financiamiento de programas federales y propuestas relacionadas con la cobertura médica.

financiamiento de programas federales y propuestas relacionadas con la cobertura médica. Política exterior: supervisión de decisiones internacionales y autorización de determinados recursos.

supervisión de decisiones internacionales y autorización de determinados recursos. Seguridad nacional: presupuestos de defensa y legislación relacionada con las instituciones de seguridad.

Aunque el resultado puede modificar el margen de maniobra del presidente, no implica automáticamente la aprobación o el rechazo de su agenda. Las leyes requieren procedimientos legislativos y acuerdos que dependen de la composición de ambas cámaras.

¿Cuándo se conocerán los resultados de las elecciones de Estados Unidos 2026?

Las casillas electorales cerrarán en distintos horarios durante la noche de este martes 3 de noviembre, debido a los diferentes husos horarios y las disposiciones de cada estado.

Los primeros resultados comenzarán a difundirse una vez que concluya la votación en las respectivas jurisdicciones, aunque el conteo podría prolongarse durante varias horas o días en las contiendas más cerradas.

En Estados Unidos, las autoridades electorales estatales y locales son responsables del escrutinio y la certificación de los resultados. Por su parte, medios de comunicación y agencias especializadas pueden proyectar ganadores antes de que concluya el proceso oficial.

La nueva legislatura federal comenzará sus funciones el 3 de enero de 2027, cuando los representantes y senadores electos asumirán sus cargos.