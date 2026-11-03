Demócratas con probabilidades de recuperar el Congreso, según media de encuestas; pero no hay que subestimar el poder del voto MAGA

Elecciones en Estados Unidos Jovenes texanos votantes republicanos (LAURA BRETT/EFE)

El agregador de encuestas Decision Desk HQ señaló este martes electoral que los demócratas tienen un 84 % de probabilidades de ganar el control de la Cámara Baja y un 64 % de arrebatar el Senado al partido de Trump, aunque los analistas advierten de que los sondeos han tendido a subestimar la movilización del electorado trumpista.

La Cámara de Representantes renueva sus 435 escaños y el partido que logre 218 toma el control, que actualmente está en manos republicanas por un margen mínimo. Un vuelco de cuatro escaños bastaría a los demócratas (que tienen 214 escaños) para hacerse con el control de la Cámara Baja.

También se renueva un tercio de los 100 escaños del Senado. Para conquistar la mayoría, los demócratas necesitan retener los que defienden, especialmente el de Míchigan, donde la contienda está ajustada, y arrebatar a los republicanos cuatro de los seis escaños que figuran entre los más disputados: Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Ohio y Texas.

Estos estados, considerados tradicionalmente bastiones republicanos, muestran, según los sondeos, un giro hacia los demócratas a raíz del descontento por la inflación, la impopular guerra de Irán y el impacto de los aranceles.

Sin embargo, el margen en las encuestas es muy estrecho y Trump ya demostró con su victoria en las elecciones presidenciales de 2024, contra todo pronóstico en la mayoría de los sondeos, que su capacidad para movilizar a sus simpatizantes es muy alta.