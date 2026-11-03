Dimite el ministro español de Transportes por el choque de trenes que causó 69 muertos

Comparecencia de Óscar Puente en el Congreso (FERNANDO VILLAR/EFE)

El ministro español de Transportes, Óscar Puente, anunció este martes su dimisión del cargo y su renunciar a ser candidato en las próximas elecciones generales, que se celebrarán el 29 de noviembre, tras el accidente ferroviario que la pasada causó 69 muertos, entre ellos un mexicano.

Puente informó de esta renuncia en una comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso, en la que aseguró que esta decisión la tomó en cuanto tuvo conocimiento del accidente.

Destacó que su dimisión es una cuestión “de dignidad política, coherencia y empatía con las víctimas” y que su decisión “pretende estar a la altura” de su partido (PSOE, socialista) y de los que le precedieron, “de los que entregaron todo por servir a su idea de país y sociedad, más justa e igualitaria”.

Asimismo, Puente afirmó que “no puede continuar en el cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año, por muy distintos que sean y tenga o no responsabilidad directa en ellos”.

El ministro aseguró que había informado al presidente español, Pedro Sánchez, de su decisión de dimitir minutos antes de anunciarlo al final de su comparecencia. De hecho, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros celebrado por la mañana, Puente mantuvo que no pensaba en dimitir.

También agradeció a Sánchez por su “confianza sin límite” y animó a “todos los progresistas de este país a ayudarle” en las elecciones generales del 29 de noviembre, porque “se lo merece”.

El accidente ocurrió el pasado miércoles, cuando un AVE de Renfe que circulaba desde Madrid en sentido Sevilla (sur) embistió por detrás a un tren detenido de la compañía Iryo, provocando que varios vagones cayeran por un terraplén. Ambos trenes llevaban en total a 544 pasajeros.