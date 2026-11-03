Los demócratas logran una victoria histórica; Trump, humillado, promete colaborar con el Congreso opositor

Elecciones en Estados Unidos Simpatizantes del aspirante demócrata al Senado por Texas James Talarico celebran este martes en Austin (Carlos Ramírez/EFE)

Noche electoral para la historia en Estados Unidos. La ola azul que anunciaban las encuestas golpeó finalmente los muros del Capitolio y los demócratas recuperaron el control de la Cámara de Representantes y el Senado. Abrumado por el peso de la derrota, el presidente Donald Trump anuncia que reconocerá los resultados y colaborará con el Congreso opositor.

La noche estuvo llena de hitos históricos:

Hakeem Jeffries, de 56 años, se convertirá en el primer presidente negro de la Cámara de Representantes en la historia. Los demócratas controlarán la agenda legislativa y tendrán facultad para emitir citaciones a través de sus comisiones de supervisión, mientras se preparan para iniciar investigaciones sobre Trump.

“Busquen abogados”

El representante Robert Garcia, el demócrata de mayor rango en la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, lanzó la advertencia «busquen abogados»., en alusión a varias investigaciones sobre el presidente, su familia y la gestión del Gobierno de los archivos de Jeffrey Epstein.

En Carolina del Sur, la demócrata Annie Andrews ganó por sorpresa la carrera al Senado por Carolina del Sur frente a la republicana Darline Graham, hermana del fallecido Lindsey Graham.

El último demócrata que ganó una elección al Senado por Carolina del Sur fue Fritz Hollings, en 1998, hace 28 años.

Texas se vuelve demócrata

Pero el golpe más doloroso para los republicanos es la pérdida de su mayor bastión: Texas, donde los demócratas no ganan una elección popular desde hace tres décadas.

El candidato demócrata al Senado, James Talarico, logró una gran victoria sobre el exfiscal republicano Ken Paxton, considerado la bestia negra de los inmigrantes.

De hecho, el voto anticipado apuntaba a una participación histórica de los hispanos en el estado.

Talarico, de 37 años, ni siquiera había nacido la última vez que un demócrata ganó un escaño en Texas.

Por su parte, Gina Hinojosa se convierte en la primera gobernadora hispana tras derrotar al todopoderoso Greg Abbott, y la primera mujer gobernadora demócrata en tres décadas.

Primera mujer negra gobernadora

La candidata demócrata Keisha Lance Bottoms será la próxima gobernadora de Georgia, tras derrotar esta noche a su oponente republicano, Rick Jackson. Lance Bottoms, antigua alcaldesa de Atlanta, se convierte así en la primera mujer negra en gobernar un estado de todo Estados Unidos.

El triunfo de Lance Bottoms, que también es la primera mujer en llegar al cargo de gobernadora en este estado sureño, es especialmente estratégico para los demócratas de cara a las elecciones presidenciales de 2028.

Primer gobernador negro de Florida

Florida tendrá, por primera vez en su historia, un gobernador negro. El republicano Byron Donalds sucederá el próximo enero en la gobernación de Florida al también republicano Ron DeSantis, quien concluye su segundo mandato, lo que le impedía optar a la reelección.

Donalds, representante del movimiento ‘Make America Great Again’ (MAGA) y afín al presidente estadounidense, Donald Trump, se impuso en una reñida contienda electoral frente a Jolly, al que superó por tan solo 150,000 votos.

Su triunfo amplía el dominio republicano en este estado que, hasta el siglo XXI, era considerado bisagra. Donalds será el quinto gobernador conservador consecutivo de Florida desde 1998.

Primer senador abiertamente gay

El demócrata Chris Pappas será el nuevo senador por New Hampshire. Esta victoria asegura a su partido un escaño que ya controlaba y, al mismo tiempo, supone un paso adelante en la representatividad del colectivo LGTBIQ+. En el Senado de Estados Unidos ha habido mujeres lesbianas, pero Pappas será el primer hombre abiertamente gay.

Este congresista de 46 años, casado con otro hombre, no ha querido hacer de su orientación sexual una bandera. En su lugar, ha centrado su discurso en las grandes preocupaciones del electorado, como el alto precio de los alimentos, la gasolina y la sanidad.

Trump, humillado, promete colaborar con los demócratas

Tras la derrota de Trump en varios frentes, después de convertir la campaña en un plebiscito sobre su Gobierno, la Casa Blanca se lava ahora las manos. En plena incertidumbre republicana, difundió un comunicado en el que señala que el presidente «no estaba en la boleta electoral».

Cuando ya estaba todo perdido, Trump declaró a The New York Times que reconocerá los resultados.

El mandatario aseguró que está «totalmente dispuesto a aceptar esos resultados» y mostró su disposición a dialogar: «Esperamos poder trabajar con ellos. Probablemente lleguemos a algún acuerdo», dijo.