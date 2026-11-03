¿Quién va ganando las elecciones hoy en Estados Unidos 2026? Resultados al momento

Elecciones en Estados Unidos Trump y el mundo a la espera de resultados de los comicios de hoy

Las elecciones intermedias de Estados Unidos de este 3 de noviembre mantienen bajo expectativa el futuro político de Donald Trump. Los primeros pronósticos dibujan un escenario favorable para los demócratas, que buscan recuperar el control del Congreso y modificar el equilibrio de fuerzas en Washington durante los próximos dos años.

De acuerdo con el agregador electoral Decision Desk HQ, los demócratas tienen un 84% de probabilidades de conquistar la Cámara de Representantes y un 64 % de arrebatar el Senado a los republicanos. Sin embargo, estas estimaciones corresponden a modelos de predicción y no representan votos contabilizados ni victorias confirmadas.

¿Quién va ganando las elecciones dude Estadios Unidos?

La pregunta que concentra la atención es quién va ganando las elecciones de Estados Unidos 2026. Hasta el momento, los datos disponibles dan cuenta del cierre progresivo de las urnas y el comienzo del escrutinio en distintos estados, aunque todavía no hay cifras de votos contabilizados que permitan establecer una ventaja nacional para alguno de los partidos.

La Cámara de Representantes concentra una de las principales disputas de la jornada. Sus 435 escaños se someten a votación y se necesitan 218 para alcanzar la mayoría. Los demócratas cuentan con 214 posiciones, por lo que necesitan conquistar cuatro adicionales para desplazar a los republicanos.

En el Senado, la competencia tiene otras condiciones. Los demócratas deben conservar el escaño de Michigan y conseguir cuatro victorias entre las contiendas más disputadas de Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Ohio y Texas. Actualmente, los republicanos tienen 53 de los 100 asientos.

La definición del ganador dependerá del avance del escrutinio. Esta cobertura seguirá actualizándose conforme se conozcan proyecciones y resultados oficiales, con especial atención a las contiendas que pueden modificar el control del Congreso.

El voto latino busca protagonismo en California, Texas y Florida

Alrededor de 39 millones de hispanos están habilitados para votar. En California, Xavier Becerra aspira a convertirse en el primer gobernador latino del estado en 150 años, frente al republicano Steve Hilton.

En Texas, Gina Hinojosa busca convertirse en la primera gobernadora latina, mientras compite contra Greg Abbott. Florida concentra otra disputa relevante por un escaño en la Cámara de Representantes, cuyo resultado puede influir en el control legislativo.