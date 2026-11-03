Bobby Pulido arrasa en EU: ¿por qué cargó y en qué estado compitió? (Daniel Augusto)

Este marte 3 de noviembre, se están llevando a cabo la elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos,

Las votaciones pueden cambiar el rumbo del Congreso y afectar los últimos años de gobierno de Donald Trump, actual presidente del Partido Republicano.

¿Cuál es el cargo y en qué estado compitió?

Pulido, del Partido Demócrata, está compitiendo contra la candidata del Partido Republicano, Mónica De La Cruz, por el Distrito Congresional 15 de Texas (TX-15).

Ambos compiten por el cargo por un escaño en la Cámara de Representante de Estados Unidos, actualmente ocupado por De La Cruz.

¿Cuál es el porcentaje que tiene Pulido en las elecciones?

Hasta el momento se existe un porcentaje certero de las elecciones del estado de Texas, apareciendo como empate técnico. Algunas fuente le otorgan en 52.9% a la candidata del Partido Republicano, y 47.1% al candidato del Partido Demócrata.

Los resultados preliminares podrían ser anunciados en la noche del 3 de noviembre, no obstante, conocer todos los oficiales podrían tardar días y semanas.

¿Cuáles son las propuestas de Pulido?

Como candidato del Distrito 15 en Texas, los principales puntos que Pulido abarca en su campaña son: salud, migración, economía familiar, agua, agricultura y educación.

Bobby se reconoce como un republicano conservador, asociado a la corriente de Blue Dog Democrats.

¿Qué otros cargos se están eligiendo en Estados Unidos?

Además de las elecciones donde participa el cantante, los republicanos y demócratas compiten por los cargos de:

Cámara de Representantes, con la renovación de 435 escaños.

Senado, por 35 escaños.

Gobernadores en 36 estados del país.

Legisladores estatales, alcaldes, autoridades locales y otras posiciones.

Alguno estados realizan votaciones en materia de aborto, impuestos, inmigración, derechos electorales, entre otros,