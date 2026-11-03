¿Quién ganó las elecciones en California, Xavier Becerra o Steve Hilton? Resultados al momento

Xavier Becerra y Steve Hilton Candidatos a gobernador de California en las elecciones en Estados Unidos

La contienda por la gubernatura de California concentra la atención política en Estados Unidos. El demócrata Xavier Becerra, candidato de raíces mexicanas, y el republicano Steve Hilton se enfrentaron este martes 3 de noviembre en una elección que marca un momento histórico para el estado.

Elecciones en Estados Unidos: ¿Quién ganó en California?

Los primeros resultados de las elecciones generales de California comenzaron a difundirse a partir de las 22:00 horas, tiempo del centro de México. Por ahora, las primeras proyecciones indican que el demócrata Xavier Becerra se convertirá en el primer gobernador de origen latino al frente del gobierno de California, según AP y NBC News.

La referencia más reciente sobre las preferencias electorales es una encuesta del Instituto de Estudios Gubernamentales de la Universidad de California en Berkeley (IGS), que colocaron a Becerra con 61% de respaldo, frente al 35% de Steve Hilton.

La diferencia alcanza los 26 puntos porcentuales, tres más que los 22 puntos registrados por la misma institución en septiembre.

¿Quien es Xavier Becerra, el demócrata candidato de raices mexicanas a gobernador de California?

Nacido el 26 de enero de 1958 en Sacramento, California, Xavier Becerra es hijo de padres mexicanos y acumula más de 35 años de trayectoria en el servicio público.

Estudió Economía y Derecho en la Universidad de Stanford. Su carrera política comenzó en la Asamblea Estatal de California, donde representó al distrito 59 entre 1990 y 1992. Posteriormente, permaneció 24 años en la Cámara de Representantes, entre 1993 y 2017.

En enero de 2017 asumió como fiscal general de California, convirtiéndose en el primer latino en ocupar ese puesto. Más adelante, durante la administración de Joe Biden, encabezó el Departamento de Salud y Servicios Humanos entre 2021 y 2025.

Una victoria lo convertiría en el primer gobernador latino electo de California en más de 150 años.

Steve Hilton buscaba frenar el avance demócrata

El republicano Steve Hilton enfrentó una contienda cuesta arriba, de acuerdo con los últimos sondeos disponibles. Su 35% de respaldo lo mantenían por debajo de Becerra.