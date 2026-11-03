Mexicanos “recuperan” Texas y California: ¿quiénes son Gina Hinojosa y Xavier Becerra, gobernadores electos?

Gina Hinojosa y Xavier Becerra Gobernadores electos

Los resultados de las elecciones en Estados Unidos favorecen a Gina Hinojosa en Texas y a Xavier Becerra rumbo a la gubernatura de California. Ambos demócratas, con ascendencia mexicana y trayectorias construidas en el servicio público.

En Texas, Hinojosa logró derrotar al republicano Greg Abbott, quien buscaba un cuarto mandato consecutivo. De acuerdo con las proyecciones de CNN y NBC.

Con el 68% de los votos escrutados, la demócrata superaba los cuatro millones de sufragios, equivalentes al 57%, frente al 41% de Abbott.

En tanto, la victoria de Becerra frente al republicano Steve Hilton no toma por sorpresa en un estado donde la comunidad latina representa el 40% de la población total.

Perfil de Gina Hinojosa: De defender escuelas públicas a conquistar Texas

Nacida y criada en el Valle del Río Grande, Hinojosa construyó su carrera defendiendo los derechos laborales y civiles. Su entrada en la política estuvo relacionada con una amenaza, el posible cierre de la escuela primaria de su hijo por recortes presupuestarios.

Organizó a otros padres, consiguió un lugar en la junta escolar de Austin y posteriormente llegó a la Cámara de Representantes de Texas. Desde ahí impulsó una inversión superior a los 11 mil millones de dólares para las escuelas públicas, además de iniciativas relacionadas con los salarios docentes y el acceso a la salud.

Durante su campaña cuestionó las políticas educativas de Abbott, prometió cambios en la administración escolar y defendió a los trabajadores frente al poder de las grandes corporaciones. También buscó movilizar al electorado latino, que representa aproximadamente un tercio de los votantes texanos.

¿Quién es Xavier Becerra? Perfil del próximo gobernador de California

En California, Xavier Becerra, hijo de inmigrantes mexicanos, nació el 26 de enero de 1958 en Sacramento y creció en una familia trabajadora. Su madre es originaria de Jalisco y su padre llegó a Estados Unidos con apenas 12 dólares.

Fue el primer integrante de su familia en graduarse de la universidad. Estudió Economía y Derecho en Stanford, formación que precedió a una carrera de 35 años en el servicio público.

Becerra representó durante 24 años a sectores de Los Ángeles en el Congreso, se convirtió en el primer latino fiscal general de California en 2017 y posteriormente encabezó el Departamento de Salud y Servicios Humanos durante el gobierno de Joe Biden.

Su victoria consolidará a California como un bastión demócrata, que ha puesto cara a la Administración del presidente Donald Trump.