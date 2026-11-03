Xavier Becerra, hijo de mexicanos, gana la gubernatura de California

Xavier Becerra, exsecretario de Salud con Joe Biden, será el próximo Gobernador de California (Especial)

Xavier Becerra — El demócrata Xavier Becerra, hijo de padres mexicanos, ganó este 3 de noviembre la elección para la gubernatura de California, al derrotar al republicano Steve Hilton. Pasadas las 23:00 horas locales, Becerra tenía a su favor el 64.96 por ciento de las preferencias, contra el 35.04 por ciento del republicano, según el reporte del periódico Los Angeles Times.

De acuerdo con el conteo de sufragios, Becerra, exsecretario de Salud del presidente Joe Biden y exfiscal general de California, habría obtenido, 3, 968,329 votos, contra 2,144,040 de Hilton.

Xavier Becerra, hijo de mexicanos, será el primer gobernador latino de California desde 1875, y relevará en el cargo al gobernador demócrata Gavin Newsom, quien ya no podía buscar la reelección por límites de mandato.

La victoria de Xavier Becerra ratifica el dominio del Partido Demócrata en California, estado que no ha llevado a un mandatario de extracción republicana al poder desde 2006, cuando gano Arnold Schwarzenegger.

En tanto, esta es una dolorosa derrota para el republicano Hilton, nacido en Reino Unido, exconductor de la cadena Fox News cuya campaña para dirigir el estado, dominado por liberales, recibió el respaldo del presidente Donald Trump.EComniciosBecerra

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