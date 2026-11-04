¿De qué murió Rachel Apa? Continúan las investigaciones sobre la joven que falleció en el Maratón de Nueva York (Pexels)

El pasado 1 de noviembre se dio a conocer que una atleta, identificada como Rachel Apa, falleció a kilómetros de finalizar el Maratón de Nueva York 2026. Las autoridades continúan investigando la causa de muerte, aunque su padre ya dio las primeras declaraciones sobre lo sucedido con su hija.

¿Qué pasó en el Maratón de Nueva York 2026?

El domingo 1 de noviembre se llevó a cabo la 55.ª edición del Maratón de Nueva York 2026, en la que participaron alrededor de 60 mil personas. Se trata de un recorrido que atraviesa cinco distritos famosos de la ciudad: Staten Island, Brooklyn, Queens, el Bronx y Manhattan.

Lamentablemente, durante la carrera, una mujer identificada como Rachel Apa colapsó cerca del kilómetro 38.6, por lo que el personal médico acudió a auxiliarla. De acuerdo a los reportes, se le realizó RCP a Rachel Apa y el equipo médico utilizó un desfibrilador, para posteriormente ser trasladada al “Hospital Mount Sinai”, donde falleció.

¿De qué murió Rachel Apa?

Aunque las autoridades estadounidenses continúan sus investigaciones para esclarecer la causa de muerte de la atleta, el padre de Rachel Apa ha informado al New York Times que la causa del fallecimiento de su hija se debió a la rabdomiólisis, una rara enfermedad.

Rachel Apa era una joven de 24 años, procedente de Lewisberry, Pensilvania. Era exjugadora de hockey sobre césped en la Universidad de Bucknell y, de acuerdo a la página Parkinson’s Champions, Apa se encontraba recaudando fondos para dicha fundación en memoria de su abuelo, que falleció por esa enfermedad en 2022.

¿Qué es la rabdomiólisis?

La rabdomiólisis o rabdo es una rara enfermedad que descompone los músculos del cuerpo, liberando cantidades tóxicas de proteínas y electrolitos en el torrente sanguíneo. Esta enfermedad puede provocar hasta en un 50% de los casos insuficiencia renal aguda.

Distintos especialistas han declarado que la rabdomiólisis no es una enfermedad común, aunque ha ido en aumento en los maratonistas neoyorquinos desde el maratón del 2022. Esto se debe a la elevación del calor y la humedad, ya que en esas condiciones el sudor no se evapora ni enfría el cuerpo; por lo que el calor acelera la degradación muscular.