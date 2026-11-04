Hace 11 años Trump dijo que México enviaba “lo peor”; hoy cae derrotado por latinos y políticos de origen mexicano

Revés latino a Trump La derrota histórica del republicano fue impulsada por ciudadanos y candidatos de origen mexicano. (EFE)

Hace poco más de una década, Donald Trump inició su camino hacia la Casa Blanca con la advertencia racista de que México enviaba a Estados Unidos “violadores”, “criminales” y “lo peor” de su gente. Once años después, el mapa político estadounidense le devolvió un mensaje muy distinto: una derrota histórica impulsada, en buena medida, por el voto latino y por el ascenso de políticos de origen mexicano y de otras minorías que reconfiguraron el equilibrio del poder en Washington.

Las elecciones intermedias de 2026 en el vecino del norte dejaron, sin duda, uno de los golpes políticos más severos para el presidente estadounidense, quien lejos de alegar fraude, como hace seis años con la victoria de Joe Biden, tuvo que resignarse a reconocer la amargura de la adversidad ante el tsunami azul, so pretexto de que, si él hubiera aparecido en la boleta, otra habría sido la historia.

Los demócratas recuperaron el control del Senado, avanzaron hacia la mayoría en la Cámara de Representantes y conquistaron varias posiciones clave gracias a una participación decisiva del electorado hispano, en especial, de aquellos ciudadanos de origen mexicano.

Entre los triunfos más destacados figuran la elección de Gina Hinojosa como la primera gobernadora latina de Texas, la victoria del cantante texano Bobby Pulido en un importante distrito de la Cámara de Representantes y el triunfo de Xavier Becerra en el poder ejecutivo de California. Los tres... de origen mexicano. Ergo, la victoria de tres paisanos.

El voto latino pasó factura a Trump... pero ¿ya se veía venir?

Aunque Donald Trump logró avances entre algunos sectores hispanos en 2024, las elecciones de 2026 mostraron un cambio de tuerca, el cual culminó por afectar al Viejo gran partido (GOP) que lo postuló en 2016 y hace dos años.

Encuestas previas, sin embargo, ya anticipaban que los demócratas mantenían una ventaja de 27 puntos entre los votantes latinos para las elecciones legislativas y que más de la mitad de este electorado veía su voto como una forma de frenar al presidente republicano.

Además, la aprobación de Trump entre los hispanos, uno de los sectores demográficos que más ha sufrido las políticas repúblicanas, cayó de manera significativa durante su segundo mandato, según el Pew Research Center.

En Texas, el medio local The Texas Tribune enfatizó que el electorado latino volvió a inclinarse hacia los candidatos demócratas, el cual fue motivado por preocupaciones sobre el costo de vida, la economía y la corrupción.

Gina Hinojosa hace historia en Texas: será la primera gobernadora de origen mexicano

Uno de los mayores golpes políticos para los republicanos ocurrió en Texas, bastión historico del partido del elefante.

Luego de décadas de dominio del GOP, la demócrata Gina Hinojosa, de ascendencia mexicana, derrotó al gobernador Greg Abbott, quien enarbolaba un fuerte discurso antimexicano, y se convirtió en la primera mujer latina en gobernar el estado, además de romper una racha de más de treinta años sin un gobernador demócrata en la entidad.

Su campaña estuvo centrada en el combate al alto costo de vida, la corrupción y el acceso a oportunidades económicas.

Bobby Pulido cambia el mapa político del sur de Texas

El intérprete de música regional Bobby Pulido también consiguió uno de los resultados cantados de la jornada al derrotar, por no decir, arrasar, a la republicana Monica De La Cruz en el Distrito 15 de Texas.

Durante la campaña, Pulido, quien fue insultado por Trump durante las primeras horas de la jornada electoral, buscó conectar especialmente con el electorado hispano mediante un mensaje enfocado en la economía familiar, la creación de patrimonio y el apoyo a las comunidades del Valle del Río Grande.

Ahora sí que a Trump no le quedará otra más que cantar por las noches: “Voy desvelado”.

Xavier Becerra gana en California

En California, Xavier Becerra, de ascendencia mexicana, obtuvo la victoria en la elección para gobernador, con lo que consolidó otro triunfo relevante para los demócratas, cuyo mandatario saliente, Gavin Newsom, se perfila para ser uno de los posibles sucesores de Trump en la Oficina Oval.

A su vez, Becerra hizo historia al ser el primer gobernador de origen latino de California, donde Los Ángeles, la ciudad más poblada del estado, alberga la mayor comunidad de personas de origen mexicano del mundo después de la Ciudad de México, por encima de urbes como Monterrey y Guadalajara.

El exsecretario de Salud de Estados Unidos y exfiscal general de California refrendó el dominio demócrata en el estado con una campaña enfocada en salud, vivienda y economía, manteniendo a California como uno de los principales bastiones del partido, según The Washington Post.

Xavier Becerra será el primer gobernador de origen latino de California, según sondeos AME3017. SACRAMENTO (ESTADOS UNIDOS), 03/11/2026.- El demócrata Xavier Becerra ofrece un discurso este martes, en Sacramento (Estados Unidos). Becerra, veterano político de 68 años, lidera la contienda para suceder al democrata Gavin Newsom al cargo de la gobernatura del estado más poblado de Estados Unidos, contra el republicano Steve Hilton. EFE/ Omar Alonso (Omar Alonso/EFE)

Abdul El-Sayed hace historia: será el primer senador musulmán de Estados Unidos

Otra de las victorias históricas de la jornada ocurrió en Michigan, donde el demócrata Abdul El-Sayed, otra de las piedras en el zapato de Trump, fue elegido senador federal, convirtiéndose en el primer musulmán en llegar al Senado de Estados Unidos.

El-Sayed, médico y exdirector de salud pública de Detroit, mantuvo el escaño en manos demócratas tras una campaña en la que fue blanco de constantes ataques por parte del presidente estadounidense, quien, con ínfulas racistas, cuestionó su religión y sus posturas políticas.

Su triunfo fue celebrado por organizaciones progresistas y de derechos civiles como un avance en la representación de las minorías dentro del Congreso estadounidense.

Revés histórico para Donald Trump

Este resultado nacional representa el mayor tropiezo político para Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca.

Los demócratas recuperaron el Senado tras conquistar estados históricamente republicanos como Texas, Kansas, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Ohio, mientras afianzaban una mayoría en la Cámara de Representantes.

Además de la inflación, el costo de vida, de la gasolina y diversas polémicas de la administración republicana, como la persecución del ICE o la guerra en Irán, terminaron por propinarle un fuerte castigo a Trump en las urnas.

Tras confirmarse la derrota republicana, Trump aseveró que está “absolutamente dispuesto a aceptar” los resultados de las elecciones y afirmó que buscará trabajar con los demócratas en los próximos dos años.

Sin embargo, también sostuvo que, si él hubiera aparecido en la boleta electoral, los republicanos habrían ganado “por una victoria aplastante”, al tiempo que advirtió que utilizará su poder de veto para frenar iniciativas del partido del burro con las que no esté de acuerdo.