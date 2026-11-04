Trump desvía atención de la derrota electoral republicana y presume salón de baile en la Casa Blanca

Para Trump fue más importante presumir el salón de baile en la Casa Blanca que analizar motivos de la derrota republicana en la elección intermedia (EFE)

Elección intermedia en EU — Como si no hubiera ocurrido una catástrofe electoral, luego de la barrida que propinaron los demócratas a los republicanos en la elección de medio termino de este 3 de noviembre, donde la oposición les arrebató el Senado y la Cámara de Representantes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reapareció en público este miércoles y para tratar de distraer la atención mostrar ante la prensa los avances de las obras del salón de baile que construye en la Casa Blanca.

El evento no figuraba en su agenda, pero el mandatario republicano aprovechó para distraer la atención de la barrida en las elecciones legislativas y agradeció la labor de los constructores y aseguró que el nuevo espacio será “no solo el más grande sino el salón de baile más bonito”.

Los demócratas criticaron reiteradamente al presidente Trump durante la campaña por centrarse más en sus reformas en Washington que en las preocupaciones reales de los ciudadanos.

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