Primo de Luigi Mangione gana elección local en EU ¿Quién es y cuál será su nuevo cargo? (EFE)

Nino Mangione, primo de Luigui Mangione, con un margen muy ajustado obtuvo la victoria en las elecciones del 4 de noviembre de 2026 en Estados Unidos. El apellido Mangione se ha vuelto mundialmente conocido debido a que Luigi es el presunto culpable del asesinato del director de UnitedHealthcare, Brian Thompson, ocurrido en el 2024.

Actualmente, Luigui Mangione se encuentra en juicio para determinar su culpabilidad, mientras que su primo, Nino Mangione, ha ganado las elecciones en el estado de Maryland.

¿Quién es el primo de Luigi Mangione y cuál será su nuevo cargo?

Nino Mangione ha resultado ganador de un escaño en el Consejo del Condado de Baltimore, por lo que será el representante del Distrito 5. Esta victoria fue por un margen muy estrecho contra su contrincante, el demócrata Shawn McIntosh, quien obtuvo el 45% de los votos, mientras que Nino ganó con el 49%.

Su campaña se basó principalmente en combatir el crimen violento que ha incrementado en los últimos años en Baltimore. El primo de Luigi Mangione, desde el 2019 hasta el 2026, fue miembro de la Cámara de Delegados de Maryland y, anterior a estas elecciones, había formado parte durante cinco meses del Consejo del Condado de Baltimore.

¿Quién y de qué es acusado Luigi Mangione? Las últimas actualizaciones sobre su caso

La victoria de su primo ocurre después de que Luigi Mangione se declarara culpable del asesinato de Brian Thompson, el pasado 14 de agosto de 2026, en su audiencia pública en un tribunal federal en Nueva York.

Luigi Mangione proviene de una familia adinerada de Maryland y se graduó de la Universidad de Pensilvania y el 4 de diciembre de 2024 habría asesinado a Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare.

De acuerdo a distintos reportes, presuntamente su motivo para cometer ese acto habría sido que padecía un dolor crónico de espalda tras una cirugía mal practicada, por lo que se sentía maltratado por las aseguradoras.

Este caso ha sido uno de los más mediáticos debido a que ha causado polémica entre la gente. Algunas personas apoyan su acto como forma de protesta en contra de la industria de los seguros médicos en Estados Unidos y hay quienes piensan que la violencia (el asesinato) no era la forma de expresar su inconformidad.