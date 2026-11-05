Al menos 8 muertos en homicidio múltiple en una región rural de Turquía

Agentes de policía en Ankara, Turquía (EFE/epa/AYKUT AKICI)

Al menos 8 personas fueron asesinadas a tiros de escopeta este jueves por un desconocido en tres localidades de la provincia de Afyonkarahisar, en el centro de Turquía, así lo informó la agencia turca Anadolu.

Tras ser alertadas sobre varias personas halladas sin vida dentro de un automóvil, la policía descubrió un total de ocho víctimas (al menos tres de ellas mujeres) repartidas en tres escenarios distintos del mismo municipio.

Horas más tarde, los agentes localizaron el vehículo con el que había huido el homicida en una región boscosa medio centenar de kilómetros más al norte y poco después detuvieron al sospechoso.

Según reconstruyó la cadena NTV, el homicida mató primero a tiros a tres mujeres que se hallaban en un coche en una pequeña localidad a unos 20 kilómetros al norte de Afyonkarahisar.

Después, robó una furgoneta roja y se desplazó a otra aldea, a unos 15 kilómetros de distancia, donde disparó y mató a otras tres personas, igualmente en el interior de un coche.

Finalmente condujo unos 15 kilómetros hacia otra aldea aislada en una zona rural, donde disparó y mató a dos personas en un coche, para después huir al norte.

La prensa difundió una imagen, aparentemente grabada con el móvil desde un balcón, en el que se ve a un hombre relativamente joven, armado con una escopeta, salir de una furgoneta roja, pero no ha difundido ninguna información sobre los posibles motivos del homicida.

Las autoridades desplegaron un amplio dispositivo para detener al hombre, cuya identidad ya creen conocer, y pocas horas más tarde hallaron la furgoneta atascada en el barro en una región boscosa en la vecina provincia de Eskisehir.

El equipo policial, apoyado por drones, localizó al fugitivo al lado del pozo de una mina, pero al exigirle que se entregara, disparó contra ellos, hiriendo levemente a dos agentes.

Poco después fue detenido y trasladado a comisaría, donde será interrogado, señala la cadena NTV.

Según el diario Cumhuriyet, ya se ha comprobado que las víctimas, de las que dos eran profesoras de un colegio que viajaban juntas en el mismo coche, no tenían relación entre ellas, y que el hombre parece haber disparado de forma aleatoria contra coches en movimiento.

Las autoridades investigan además si este suceso tiene relación con otro ataque, ocurrido horas antes en la periferia de la ciudad de Afyonkarahisar, en el que un desconocido disparó con una escopeta contra una mujer en un coche y la dejó gravemente herida.