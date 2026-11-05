Miguel Vázquez, el millennial que puso en jaque a Paraguay: historia del terremoto financiero de Ueno Bank

Santiago Peña y Miguel Vázquez Villasanti. Con apenas 36 años, Federico Miguel Vázquez construyó un conglomerado financiero que aspiraba a convertirse en el primer unicornio paraguayo. (Wikimedia Commons, Redes Sociales)

A sus 36 años, Federico Miguel Vázquez Villasanti pasó de encabezar uno de los proyectos financieros de mayor crecimiento en Paraguay a convertirse en protagonista de una investigación por presuntas irregularidades bancarias, luego de que Ueno Bank fuera intervenido por las autoridades del país sudamericano.

El empresario, perteneciente a una familia con una larga trayectoria en los negocios, impulsó la expansión de una institución financiera digital que llegó a reunir cerca de tres millones de clientes y depósitos por aproximadamente 2 mil 800 millones de dólares.

Sin embargo, el crecimiento de Ueno Bank quedó bajo escrutinio después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) detectara problemas graves de solvencia y operaciones crediticias con empresas vinculadas a su grupo controlador.

La intervención, anunciada el 3 de noviembre de 2026, provocó restricciones en el acceso a los ahorros de miles de personas y desencadenó una crisis política que alcanzó al presidente Santiago Peña, quien anunció su renuncia este 5 de noviembre.

¿Quién es Miguel Vázquez, el empresario detrás de Ueno Bank?

Federico Miguel Vázquez Villasanti es un empresario paraguayo de 36 años, presidente del Grupo Vázquez y fundador de Ueno Bank, institución en la que también ocupaba cargos directivos. Su trayectoria empresarial comenzó dentro de un conglomerado familiar cuyos antecedentes se remontan a mediados del siglo XX.

Por parte de su familia materna, su abuelo Miguel Jacobo Villasanti abrió un taller mecánico en Asunción en 1945, negocio que posteriormente dio origen a Cóndor, empresa vinculada con la representación de Mercedes-Benz en Paraguay. Por la rama paterna, su padre, Víctor Hugo Vázquez, fundó Credicentro en 1984, compañía dedicada a los servicios financieros.

Miguel Vázquez continuó ese legado mediante una estrategia enfocada en la tecnología, la digitalización bancaria y la expansión hacia nuevos sectores económicos. De acuerdo con su trayectoria académica, realizó estudios y programas de formación ejecutiva en instituciones como INCAE Business School, IAE Business School y la Universidad de Miami, además de cursos en Harvard y Singularity University.

Su objetivo era transformar el negocio financiero familiar en un conglomerado tecnológico con presencia regional. En abril de 2026, la estructura accionaria del Grupo Vázquez mostraba que el empresario concentraba el 75.94% del capital y el 94.02% de los derechos de voto. El conglomerado reunía 28 empresas distribuidas en seis áreas de negocio, con actividades en banca, seguros, tecnología, turismo, bienes raíces y medios de comunicación.

Entre las compañías vinculadas al grupo figuraban:

Ueno Bank, institución de servicios financieros.

Ueno Seguros, dedicada al mercado asegurador.

Ueno Casa de Bolsa, enfocada en inversiones.

Itti, empresa tecnológica.

Pagopar, plataforma de pagos digitales.

Hendyla, vinculada al comercio electrónico.

Uela, relacionada con servicios educativos y tecnológicos.

La expansión permitió que el grupo alcanzara una plantilla superior a seis mil trabajadores y se posicionara como uno de los conglomerados empresariales relevantes del país.

Vázquez incluso planteó la posibilidad de convertir a Paraguay en sede de su primer unicornio empresarial, denominación utilizada para compañías privadas que alcanzan una valoración superior a mil millones de dólares.

No obstante, el proyecto financiero comenzó a enfrentar cuestionamientos por la relación entre las empresas del grupo y las operaciones de Ueno Bank.

¿Qué pasó con Ueno Bank y por qué provocó una crisis financiera en Paraguay?

Ueno Bank surgió como una propuesta de servicios financieros digitales que buscaba facilitar el acceso a cuentas, tarjetas, créditos y operaciones bancarias mediante una aplicación móvil. Su crecimiento fue acelerado y estuvo acompañado por una estrategia publicitaria que incluyó patrocinios deportivos, presencia en medios de comunicación y promociones para atraer clientes.

La institución llegó a reunir aproximadamente tres millones de usuarios, una cifra considerable para un país con poco más de seis millones de habitantes. También administraba alrededor de 850 millones de dólares correspondientes a depósitos de organismos públicos, incluidos recursos relacionados con el Instituto de Previsión Social.

Sin embargo, detrás de su expansión comercial comenzaron a detectarse problemas en la calidad de sus activos y en su capacidad para cumplir los requisitos financieros establecidos por las autoridades. El 3 de noviembre, el Banco Central del Paraguay anunció el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank después de identificar una insuficiencia de solvencia inferior al 50% del mínimo requerido.

De acuerdo con un informe de la calificadora FIX SCR, la revisión regulatoria identificó operaciones crediticias con empresas vinculadas al grupo controlador que no habían sido reveladas oportunamente, además de deficiencias documentales. Como consecuencia, la calificadora redujo la nota de Ueno Bank de AA-py a Dpy.

La intervención provocó la suspensión de operaciones de la institución y dificultades para que sus clientes utilizaran cuentas, tarjetas y servicios digitales. La incertidumbre generó concentraciones de ahorradores frente a sucursales bancarias, mientras las autoridades iniciaron los procedimientos para proteger los depósitos.

El Banco Central informó que los recursos de los clientes cuentan con la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos hasta un límite equivalente a 75 salarios mínimos mensuales por persona física o jurídica. La protección, sin embargo, no necesariamente cubre la totalidad de los recursos de grandes depositantes o inversionistas institucionales.

De la intervención bancaria a la renuncia de Santiago Peña: cronología del escándalo

La crisis de Ueno Bank escaló rápidamente del ámbito financiero al político debido a las relaciones empresariales y profesionales entre integrantes del grupo controlador y funcionarios del gobierno paraguayo.

El presidente Santiago Peña había mantenido una participación accionaria en una sociedad vinculada al Grupo Vázquez, aunque aseguró haber vendido sus acciones en marzo de 2025 y negó tener inversiones directas en Ueno Bank. La oposición cuestionó posibles conflictos de interés y exigió investigaciones sobre el manejo de los recursos públicos depositados en la institución.

A continuación, los principales acontecimientos del caso:

2021: comienza el desarrollo de Ueno como proyecto financiero digital, que posteriormente se consolida como institución bancaria.

comienza el desarrollo de Ueno como proyecto financiero digital, que posteriormente se consolida como institución bancaria. Marzo de 2025: según su versión, Santiago Peña vende su participación en una sociedad vinculada al Grupo Vázquez.

según su versión, Santiago Peña vende su participación en una sociedad vinculada al Grupo Vázquez. 3 de noviembre de 2026: el Banco Central del Paraguay anuncia la intervención y el procedimiento de resolución de Ueno Bank por insuficiencia grave de solvencia.

el Banco Central del Paraguay anuncia la intervención y el procedimiento de resolución de Ueno Bank por insuficiencia grave de solvencia. 3 de noviembre: las autoridades realizan allanamientos relacionados con la investigación, incluida la residencia de Miguel Vázquez.

las autoridades realizan allanamientos relacionados con la investigación, incluida la residencia de Miguel Vázquez. 4 de noviembre: el Ministerio Público presenta imputaciones contra 27 personas por presuntas irregularidades financieras.

el Ministerio Público presenta imputaciones contra 27 personas por presuntas irregularidades financieras. 5 de noviembre: la justicia dispone prisión preventiva para Miguel Vázquez y otros cinco altos directivos, mientras continúa la investigación.

la justicia dispone prisión preventiva para Miguel Vázquez y otros cinco altos directivos, mientras continúa la investigación. 5 de noviembre: Santiago Peña anuncia su renuncia a la Presidencia en medio de la crisis política derivada del colapso bancario.

Uno de los vínculos que generó cuestionamientos fue el de Carlos Carvallo, quien había ocupado la presidencia de Ueno Bank antes de convertirse en titular del Banco Central del Paraguay. Carvallo renunció después de que la institución financiera fuera sometida al procedimiento de resolución. La combinación de fondos públicos comprometidos, restricciones bancarias y relaciones entre empresarios y funcionarios intensificó las críticas contra las autoridades.

¿De qué acusan a Miguel Vázquez, presidente de Ueno Bank?

La investigación contra Miguel Vázquez y otros involucrados se concentra en presuntas irregularidades financieras relacionadas con créditos otorgados a empresas vinculadas al conglomerado empresarial. De acuerdo con información difundida por el Ministerio Público paraguayo, las autoridades identificaron operaciones que involucran una cartera crediticia de aproximadamente 74.4 millones de dólares.

También se investigan saldos pendientes por 166.98 millones de dólares y 343 mil 157 millones de guaraníes, cuya recuperación podría verse comprometida. La Fiscalía busca determinar si las operaciones ocasionaron perjuicios patrimoniales a la institución y establecer las responsabilidades individuales de los involucrados.

Como parte de las diligencias, las autoridades allanaron la residencia del empresario en Asunción, donde fueron incautados siete vehículos de alta gama y documentación relacionada con la investigación. El proceso penal continúa y, hasta el momento, no existe una sentencia condenatoria contra Vázquez.

¿Los clientes de Ueno Bank recuperarán su dinero tras el colapso financiero?

Los ahorristas de Ueno Bank podrán recuperar sus depósitos, aunque el monto y los plazos dependerán de la cantidad de dinero que tenían en la institución. El Banco Central del Paraguay (BCP) anunció el 5 de noviembre el inicio del proceso de devolución mediante el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).

De acuerdo con las autoridades, la legislación paraguaya garantiza una cobertura de hasta 228 millones 300 mil guaraníes por depositante, equivalentes a 75 salarios mínimos. Sin embargo, las personas cuyos ahorros superen esa cantidad no tienen asegurada la recuperación inmediata de la totalidad de sus recursos.

El BCP estableció un mecanismo de pagos por etapas. En la primera fase, tendrán prioridad los clientes que cumplan con los siguientes requisitos:

Depósitos de hasta 10 millones de guaraníes: recibirán la totalidad de sus ahorros.

recibirán la totalidad de sus ahorros. No tener deudas con Ueno Bank: condición establecida para acceder al primer grupo de pagos.

condición establecida para acceder al primer grupo de pagos. Contar con una cuenta en otra institución financiera: permitirá transferir directamente los recursos.

permitirá transferir directamente los recursos. Depósitos superiores a 10 millones de guaraníes: serán atendidos en etapas posteriores, conforme avance el procedimiento.

Para acelerar la devolución, el Banco Central también anunció anticipos de hasta 121 millones 760 mil guaraníes, equivalentes a 40 salarios mínimos, con un plazo previsto de hasta cinco días hábiles para el proceso inicial. Los clientes que no tengan cuentas en otras instituciones financieras podrán recibir sus recursos mediante la apertura de una nueva cuenta, mientras que aquellos con obligaciones vencidas podrían enfrentar descuentos sobre los montos correspondientes.