¿Cuándo será el juicio político de Santiago Peña? Niegan prórroga al presidente de Paraguay para preparar su defensa

Santiago Peña Fotografía cedida por la Presidencia de Paraguay que muestra a Santiago Peña firmando su renuncia este jueves, en Asunción (Paraguay). EFE (Presidencia de Paraguay/EFE)

Una de las noticias internacionales de esta semana fue la renuncia de Santiago Peña a la presidencia de Paraguay. El ahora mandatario estará enfrentando un juicio político tras las el desastre financiero causando por Ueno Bank, institución financiera donde Peña cuenta con acciones desde su apertura en 2023 y a quien favoreció para el manejo de fondos públicos. Ahora, está solicitando más tiempo para poder preparar su defensa de cara al proceso legal que está por enfrentar tras dimitir el cargo.

Niegan prórroga a Santiago Peña para su juicio político en Paraguay

El Senado de Paraguay rechazó este viernes 6 de noviembre de 2026, por amplia mayoría, la solicitud de prórroga de 72 horas presentada por el presidente Santiago Peña para preparar su defensa en el juicio político en su contra. En consecuencia, se le notificó para que concurriera a las 12:10 (hora local) de este viernes 6 de noviembre ejercer su derecho a defensa ante el pleno de la Cámara Alta, que actúa como tribunal.

Peña había argumentado, en una nota dirigida al presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, que recibió la notificación del libelo acusatorio a las 22:15 del jueves 5 de noviembre, junto con un documento de 15 páginas y aproximadamente 300 fojas de anexos.

Consideró que un plazo inferior a 12 horas resultaba insuficiente para elegir abogados de confianza, revisar las pruebas y preparar una defensa adecuada, en violación del debido proceso. Sus defensores son los abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda. El Senado, sin embargo, aplicó el criterio de plazos perentorios del procedimiento y avanzó.

¿De qué se le acusa al expresidente de Paraguay?

El proceso se enmarca en el artículo 225 de la Constitución Nacional, por la causal de mal desempeño de funciones. Se originó en la crisis desatada por la intervención y disolución de Ueno Ban, tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo requerido. La medida congeló los depósitos de casi 3 millones de clientes y fondos públicos, provocando protestas masivas.

Entre los cargos que enfrenta, se encuentran:

Conflicto de intereses, cooptación del Estado y “puertas giratorias”

Manipulación regulatoria y concentración de fondos del Instituto de Previsión Social (IPS)

Sobrepaso de límites crediticios y presunto encubrimiento del BCP

Beneficio patrimonial indebido e indicios de enriquecimiento ilícito

Afectación de la confianza en el sistema financiero y riesgo sistémico

¿Cuál es su situación legal actual?

Peña presentó su renuncia el jueves 5 de noviembre en medio de la crisis, pero el Congreso no la aceptó ni la rechazó formalmente y priorizó el juicio político. Técnicamente sigue siendo presidente mientras se desarrolle el proceso. Si el Senado lo declara culpable por dos tercios de votos, será destituido y perderá la condición de senador vitalicio y la inmunidad correspondiente, lo que facilitaría el avance de causas penales

Paralelamente, el Ministerio Público abrió al menos tres investigaciones penales vinculadas a la supervisión y resolución de Ueno Bank, la colocación de fondos públicos (incluyendo del IPS y la Caja Fiscal) y la actuación de autoridades. Estas incluyen a Peña, al vicepresidente Pedro Alliana y a otros funcionarios y exfuncionarios. Directivos del banco ya enfrentan medidas cautelares

El juicio político sigue etapas ordinarias: presentación de la acusación (ya cumplida), defensa del acusado, evaluación de pruebas, alegatos y votación final. Peña afirmó que se presentará a exponer “su verdad” y a ejercer su defensa con argumentos y pruebas, respetando la Constitución e instituciones.