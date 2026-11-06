Renuncian allegados del presidente de Paraguay tras colapso bancario

El Presidente de Paraguay, Santiago Peña, no acudió al Senado, a donde había sido convocado para explicar la crisis bancaria (EFE)

Crisis en Paraguay — Veinticuatro horas después de que estallara la crisis de colapso bancario que tiene bajo la lupa y al borde de juicio político al presidente de Paraguay, Santiago Peña, por el cierre del Ueno bank, lo que ha dejado sin acceso a su dinero ni a sus ahorros a millones de personas, este viernes se registraron las dimisiones de allegados del mandatario, como las del Jefe del Gabinete Civil, Javier Giménez; el asesor jurídico de la Presidencia, Roberto Moreno, y el ministro del Interior, Enrique Riera.

El presidente Peña permanece formalmente en el cargo, luego de que el Congreso no aceptara la renuncia que presentó el jueves, en medio del debate de los diputados para formalizar el comienzo del juicio político en su contra.

Paraguay atraviesa una crisis política que se desató el pasado martes después de que el Banco Central (BCP) ordenó un proceso de resolución o cierre de Ueno bank, una entidad que durante la gestión de Peña recibió millonarios recursos de entidades públicas.

La entidad emisora detectó que el índice de solvencia del banco, con 2.9 millones de clientes en un país de 6.1 millones de habitantes, había caído por debajo del 50 por ciento del mínimo exigido, “como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización”.

JUICIO POLÍTICO

El Senado de Paraguay abrió este viernes la segunda jornada del juicio político por “mal desempeño de sus funciones” contra el presidente Peña, a raíz de sus vínculos con Ueno bank, entidad privada cuyo cierre ha desatado una crisis financiera y política en el país.

Según decretos presidenciales, las dimisiones de Giménez y Moreno fueron aceptadas este viernes. La de Riera, con fecha del jueves 5 de noviembre, también fue aceptada y se designó en su reemplazo al viceministro de Seguridad Interna y excomandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez. Riera, según han anticipado medios locales, retornaría a su curul como senador, tras resultar elegido en los comicios generales de 2023 para un periodo de cinco años. Se apartó para ejercer como ministro del actual gabinete.

DEFENSA

Por otra parte, se informó que los abogados del presidente de Paraguay, Santiago Peña, acudieron este viernes al Senado para presentar la defensa “técnica” y “jurídica” en el juicio político iniciado en contra del gobernante, que, pese a haber sido convocado en persona para comparecer ante el Legislativo, no asistió y delegó su representación, en medio del escándalo desatado por el cierre del privado Ueno Bank.

Los abogados, Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, llegaron al pleno cerca de las 13:00 horas locales y tras el rechazo del Senado al pedido de prórroga de 72 horas solicitado por Peña para ejercer su defensa. (Con información de EFE)

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