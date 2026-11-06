Arrestan en Florida al padre de Meghan Markle, por material con pornografía infantil

Thomas Markle Sr., con su hija, la duquesa de Sussex, Meghan Markle,, cuando no estallaba el escándalo de sus polémicos videos (independent.ie)

Arrestan al padre de Meghan Markle — La cadena Fox News informó este viernes sobre la detención en Lakeland, Florida, de Thomas Markle Sr., padre de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, tras ser hallado en su domicilio de Cebú, en filipinas, de material de abuso sexual de menores, reportaron autoridades estadounidenses.

El medio estadounidense no desveló detalles sobre el arresto, aunque Thomas Markle Sr. estaba sujeto a una investigación de la Policía de Filipinas tras el hallazgo de material de abuso sexual de menores.

Meghan Markle había asegurado en una carta remitida al medio británico ‘The Sun’ que sabía desde 2018 de estas acusaciones contra su padre, después de que la Policía británica se las trasladara, y que por eso cortó la relación y le impidió contacto con sus hijos.

El material pornográfico fue hallado en la vivienda del progenitor en Cebú por otro de sus hijos, Thomas Markle Jr., quien denunció el hallazgo ante la Policía.

Thomas Markle Sr., de 82 años, residió en Filipinas hasta mediados de 2026, cuando se trasladó a la localidad de Lakeland, al norte de Miami, y recientemente ingresó en una residencia para pacientes con demencia.

Medios británicos aseguran que Thomas Markle Sr, fue arrestado por agentes del FBI, agencia que colaboró con la investigación abierta en el país asiático.

Las investigaciones arrancaron en Filipinas el pasado 23 de octubre. En total, se intervinieron cerca de 7,500 fotografías y un video, todos de menores de edad, con edades de entre 10 y 11 años.

El informe preliminar indicó que las grabaciones no se habían realizado en el archipiélago.

La Crónica de Hoy 2026