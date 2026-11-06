Viernes negro en Asia: se desploman bolsas tras caída de acciones de IA en Wall Street

Temor a que triunfo demócrata en EU amenace el auge de la Inteligencia Artificial tumba las bolsas asiáticas (Archivo)

Caen bolsas de Asia — Un viernes negro vivieron las principales bolsas de Asia, lo que fue calificado por analistas como el peor desplome desde 2020, al registrar pérdidas que rozaron el 9 por ciento durante la jornada, motivadas por el sector de la inteligencia artificial (IA) y el temor de que la victoria del Partido Demócrata en las elecciones intermedias Estados Unidos amenace el auge de esta tecnología y la inversión en centros de datos.

Las bolsas de Taiwán, Corea del Sur y Japón, muy expuestas al sector tecnológico, lideraron las pérdidas bursátiles, mientras que en China las empresas cotizadas ya marcan el segundo volumen de recompra de sus propias acciones más alto de la historia, en un intento de transmitir confianza a los inversores ante la tendencia bajista.

Las caídas de las bolsas asiáticas llegan después de que el índice Nasdaq se dejara un 5.52 por ciento en Wall Street el jueves, arrastrado por las ventas de valores relacionados con la IA, en la peor jornada de la plaza neoyorquina desde el 2 de abril de 2025, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, presentó su polémica política arancelaria.

TAIWÁN CAE 4.51 %

El principal índice de la Bolsa de Taipéi, el Taiex, cayó un 4.51 por ciento o 1.873,08 puntos y terminó en los 39.701,64 enteros, tras arrancar la jornada con un desplome del 8.85 por ciento.

Firmas clave en la cadena de suministro de la IA registraron descensos generalizados, incluidas TSMC (-4.69 por ciento), Foxconn (-4.47 por ciento), MediaTek (-2.02 por ciento), Delta Electronics (-6.64 por ciento) y ASE Technology (-7.87 por ciento).

El titular de la Comisión de Supervisión Financiera (FSC) de Taiwán, Peng Jin-lung, avanzó que el organismo se reunirá para estudiar la implementación de medidas de estabilización del mercado, sin que se haya descartado la restricción a las ventas en corto, de acuerdo con la agencia CNA.

El Taiex acumula un descenso del 21.46 por ciento respecto al máximo histórico alcanzado el pasado 6 de octubre.

SEÚL CIERRA CON 6.02 %

Por su parte, el indicador de referencia de la Bolsa de Seúl, el Kospi, arrancó la jornada con una caída superior al 8 por ciento, aunque cerró algo más moderado, con una bajada del 6.02 por ciento o 324,11 puntos, hasta los 5.059,69 enteros.

El operador de la plaza surcoreana, Korea Exchange, anunció a las 09:03 horas locales que había activado la suspensión de 20 minutos en las negociaciones bursátiles, un mecanismo conocido como ‘circuit breaker’, cuando el Kospi acumulaba una bajada de más del 8 por ciento.

El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, bajó un 5.03 por ciento o 34,14 puntos, hasta las 644,27 unidades.

Samsung Electronics, el mayor fabricante de chips de memoria del mundo, cerró con un declive del 6.35 por ciento, mientras que su principal rival, SK hynix, descendió un más marcado 10.44 por ciento.

JAPÓN SE HUNDE CASI 6%

En tanto, el principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, se hundió un 5.96 por ciento o 3.643,13 puntos, hasta las 57.434,77 unidades, por debajo de las 60,000 por primera vez en más de cinco meses.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, descendió un 5.9 por ciento, o 232,4 puntos, hasta los 3.707,99 enteros.

El fabricante de chips de memoria Kioxia se desplomó un 8.72 por ciento, mientras Fujikura, que produce cables eléctricos para centros de datos y se ha beneficiado del entusiasmo por la IA, se hundió un 9.14 por ciento.

El grupo de telecomunicaciones e inversión SoftBank, considerado uno de los principales inversores en IA a nivel mundial, cayó un 10.83 por ciento, al tiempo que el principal fabricante automovilístico japonés, Toyota, se depreció un 5.52 por ciento.

PÉRDIDAS EN EL SUDESTE DE ASIA

En la misma línea se registraron caídas en las principales bolsas del Sudeste Asiático, con excepción de Indonesia, mientras los retrocesos estuvieron liderados por Singapur (-2.21 por ciento) y Tailandia (-2.16 por ciento).

Los principales índices bursátiles de India se desmarcaron del desplome generalizado en Asia: el referencial de la Bolsa de Bombay, el BSE Sensex, que aglutina a las 30 mayores compañías cotizadas, subía un 2.17 por ciento antes del cierre, mientras el índice Nifty 50 de la Bolsa Nacional de Valores (NSE) ascendía un 2.01 por ciento. (Con información de EFE)

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