Trump designa a Stephen Miller como nuevo jefe de Gabinete de la Casa Blanca tras salida de Susie Wiles

Stephen Miller es nombrado nuevo jefe de Gabinete de la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó a Stephen Miller como nuevo jefe de Gabinete de la Casa Blanca, en sustitución de Susie Wiles, una decisión que coloca al principal ideólogo de su política migratoria en uno de los cargos de mayor influencia dentro del Gobierno estadounidense.

El nombramiento se produce tres días después de que el Partido Republicano sufriera un importante revés electoral, en unos comicios que evidenciaron el rechazo de parte del electorado, particularmente entre los votantes hispanos, a la agenda migratoria impulsada por la administración Trump.

Miller, nacido en 1985 en Santa Mónica, California, es considerado uno de los principales arquitectos de las políticas de deportación y restricciones migratorias del mandatario republicano, además de ser uno de sus colaboradores más cercanos desde la campaña presidencial de 2016.

Durante el primer mandato de Trump, como asesor político principal, participó en el diseño de medidas como las restricciones de entrada a ciudadanos de países de mayoría musulmana y los intentos por eliminar el programa DACA, creado durante la administración de Barack Obama para proteger de la deportación a jóvenes inmigrantes indocumentados, conocidos como dreamers.

Uno de los episodios más controvertidos asociados con su trayectoria fue la política de tolerancia cero aplicada en 2018 en la frontera entre México y Estados Unidos, que derivó en la separación de miles de niñas y niños migrantes de sus padres, luego de que las familias cruzaran irregularmente hacia territorio estadounidense.

La llegada de Miller a la jefatura de Gabinete representa un cambio significativo en el círculo de colaboradores de Trump, debido a que sustituirá a Susie Wiles, considerada una estratega republicana de perfil más pragmático y menos ideológico.

Wiles, de 69 años, encabezó la campaña presidencial de Trump en 2024 y se convirtió en la primera mujer en ocupar la jefatura de Gabinete de la Casa Blanca. Su salida ocurre después de un año en el que también enfrentó un tratamiento contra el cáncer de mama, cuya recuperación había anunciado recientemente.

De asesor político a uno de los hombres más influyentes de Trump

La trayectoria de Miller dentro del movimiento conservador estadounidense comenzó antes de su incorporación a la campaña presidencial de 2016. Tras graduarse en Ciencias Políticas por la Universidad de Duke en 2007, trabajó como asesor de comunicación de legisladores republicanos, entre ellos Michele Bachmann y Jeff Sessions.

Con este último participó en la oposición a las propuestas de reforma migratoria bipartidista presentadas en 2013 y 2014.

Posteriormente, se integró al equipo electoral de Trump, donde colaboró en la preparación de debates y en la redacción de discursos, incluido el pronunciado durante la Convención Nacional Republicana que formalizó su candidatura presidencial.

En diciembre de 2016 fue nombrado asesor político principal de la Casa Blanca, posición desde la cual consolidó su influencia en las decisiones del Gobierno relacionadas con inmigración y seguridad fronteriza.

Después de que Trump abandonara la Presidencia en 2021, Miller cofundó la organización conservadora America First Legal, desde donde continuó impulsando iniciativas jurídicas y políticas alineadas con el movimiento del mandatario.

Su trayectoria también está vinculada al Proyecto 2025, impulsado por la Heritage Foundation, una propuesta conservadora que plantea una reestructuración del Gobierno federal y una ampliación de las facultades del Poder Ejecutivo, con medidas relacionadas con inmigración, agencias gubernamentales y aborto.

Nombramiento genera críticas entre demócratas

La designación provocó reacciones entre integrantes de la oposición demócrata. El líder de esta bancada en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, calificó a Miller como un “xenófobo peligroso” y un “extremista que tiene sangre estadounidense en sus manos”.

El nombramiento ocurre en un momento políticamente complicado para los republicanos, luego de los resultados electorales que reflejaron el desgaste de algunas de sus principales propuestas y el descontento de sectores del electorado con las políticas migratorias.

Con Miller al frente de la jefatura de Gabinete, Trump incorpora a uno de sus colaboradores más ideológicamente cercanos a una posición estratégica para coordinar las actividades presidenciales y supervisar el funcionamiento de la Casa Blanca, lo que anticipa la continuidad de una línea política firme en materia migratoria durante su administración.