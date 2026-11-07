Ataque armado en plaza turística de Polonia deja seis muertos y 15 heridos

Autoridades polacas investigan los motivos que llevaron al atacante a cometer la agresión (EFE)

Tiroteo en Polonia — Un saldo de seis muertos y 15 heridas dejó este sábado el ataque de un individuo que irrumpió con un coche en la plaza mayor de Cracovia, unas de las de mayor turismo en el sur de Polonia, y tras descender de la unidad comenzó a disparar contra los transeúntes, informó la Policía, que confirmó que logró someter al agresor, un ciudadano polaco.

Reportes de la policía destacan que la agresión se registró alrededor de las 15:00 horas locales y que tras el ataque de este individuo agentes abrieron fuego contra éste, quien resultó herido, detenido y trasladado a un hospital.

Hasta el momento hay seis fallecidos, cuatro mujeres y dos hombres, señaló la Policía, que desplegó un amplio operativo de emergencia en el lugar.

Según el Gobierno regional de la región de Pequeña Polonia, de la que es capital Cracovia, hay además al menos 15 heridos.

La Policía señaló posteriormente que el detenido es polaco y desmintió que se esté buscando a un segundo sospechoso.

La policía informó que “el único autor del incidente del que se tiene constancia se encuentra bajo custodia policial”. Por su parte, el ministro del Interior, Marcin Kierwiński, que viaja a Cracovia, indicó que entre los heridos hay al menos dos agentes de policía, uno con una herida de bala y el segundo con tres heridas de bala que está “muy grave” y está siendo operado en un hospital.

El atacante, un joven de 24 años que vestía ropa militar, llegó a bordo de un auto y tras descender comenzó a disparar al azar (EFE/EFE)

Los agentes dispararon contra el hombre y éste respondió abriendo fuego contra los policías, indicó la portavoz de la Jefatura Provincial de la Policía de Cracovia, Katarzyna Cisło, a la agencia de noticias PAP.

ARMAS Y MUNICIONES

El detenido, de 24 años, según Cisło, vestía ropa de estilo militar y utilizaba un fusil militar con “mucha” munición. Además, llevaba una cámara para grabar sus acciones y un chaleco antibalas.

De acuerdo con la misma fuente, en su vehículo se encontró una gran cantidad de otras armas y munición.

En imágenes emitidas por la cadena PolSat se puede ver un vehículo Subaru de color oscuro circulando a toda velocidad por la calle Szewska, una de las vías peatonales que salen de la plaza mayor cracoviense, que supuestamente conducía el autor del ataque.

Tras perpetrar su ataque cerca de la emblemática iglesia de Santa María, el hombre huyó del lugar en el coche y, según la agencia PAP, chocó aparentemente contra un automóvil blanco. A continuación, salió del vehículo y abrió fuego contra los agentes.

CONTRA TURISTAS

Según testigos presenciales, el ataque fue indiscriminado y se dirigió contra los grupos de turistas y paseantes que llenaban las terrazas de la plaza de la ciudad, un lugar muy concurrido especialmente los fines de semana.

Al respecto, el primer ministro polaco, Donald Tusk, afirmó en la red social X que la Policía está investigando el trasfondo y todas las circunstancias “del atentado”.

Asimismo, el presidente polaco, Karol Nawrocki, expresó su “enorme preocupación” por “los trágicos acontecimientos ocurridos en el centro de Cracovia” y dijo estar pensando en las víctimas, los heridos y sus familias. (Con información de EFE)

La Crónica de Hoy 2026