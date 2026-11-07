Tajani denuncia difusión de sus datos en la dark web

Antonio Tajani

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, dio a conocer que sus datos personales y los de sus familiares están siendo difundidos en la dark web, situación que atribuyó a presuntas represalias por su respaldo a Ucrania frente a la invasión rusa.

Por medio de una publicación en la plataforma X, Tajani informó que desde hace varios días grupos de delincuentes informáticos han compartido información privada de él y quieren obtener más detalles, incluso con ofertas de pago.

“Desde hace días, unos delincuentes informáticos están difundiendo mis datos personales en el ‘dark web’ y buscando más información, exponiéndome así a nuevas amenazas e intimidaciones. También están involucrando a mi familia y están dispuestos a pagar por obtener más detalles sobre mí y mis seres queridos”, declaró el funcionario italiano.

Actualmente es vicepresidente del gobierno italiano y presidió el Parlamento Europeo entre 2017 y 2019, aseguró que el trasfondo de estas acciones es su postura en favor de la resistencia ucraniana.

“Defender la libertad de un Estado soberano y posicionarse claramente a favor de la democracia y la independencia de una nación es algo que estas organizaciones criminales consideran peligroso”, afirmó el vicepresidente.

A pesar a las amenazas, Tajani reveló que no cambiará su postura ni permitirá que las intimidaciones limiten sus funciones.

“Seguiré trabajando para defender mi Ministerio e Italia, y reforzaré cada vez más los vínculos y la colaboración con nuestros aliados para protegernos juntos”, adelantó. Asimismo, comunicó que su dependencia ya trabaja en medidas para prevenir nuevos ataques informáticos.

El diplomático italiano mencionó la posible involucración de actores vinculados con gobiernos hostiles a Italia, al señalar que estas incursiones “en muchos casos están vinculados de alguna manera a entidades estatales hostiles” a su país. “Estamos operativos y coordinados con nuestros aliados”, añadió.

Por su parte, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó su respaldo a Tajani y adjudicó a presuntos ‘hackers filorrusos’ como responsables de las intimidaciones.

En un comunicado, Meloni manifestó su “plena solidaridad” con el ministro y comentó los riesgos que representa la comercialización de información confidencial de integrantes de las instituciones públicas.

“La venta de información confidencial sobre representantes de las instituciones es motivo de gran preocupación y debe abordarse con la máxima determinación. Igualmente preocupante es la difusión de imágenes falsas, compartidas también por representantes de la oposición. La libertad de expresión nunca puede convertirse en un terreno propicio para la desinformación”, aseveró.

Con información de EFE