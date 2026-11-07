Unicef dona 7 equipos de bombeo de agua a Cuba en plena crisis de abastecimiento del líquido

Equipos donados por la Unicef

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) entregó 7 equipos de bombeo de agua a la provincia de Granma, en el este de Cuba, con los que se prevé mejorar el suministro para más de 100 mil habitantes, en medio de la crisis de abastecimiento que enfrenta la isla.

Los dispositivos serán instalados en el municipio de Manzanillo. El donativo incluye 2 equipos con capacidad de bombeo de 98 litros por segundo y una carga de entre 120 y 125 metros, así como otros 5 de 40 litros por segundo y 80 metros de carga.

Medios estatales comunicaron que los 7 equipos deberán funcionar de forma simultánea y conectados a una misma conductora para garantizar el bombeo de agua.

El director técnico de Acueducto en Granma, Andis Castellanos, informó que hasta el momento se han instalado 4 de las unidades donadas por la Unicef.

La ayuda llega en un momento en el que más de 2.6 millones de personas tienen dificultades para acceder al agua en Cuba, ocasionada por la crisis energética, los apagones que superan las 20 horas diarias en algunas zonas y las constantes averías en los sistemas de bombeo.

Esta semana, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, admitió que la situación “es grave y compleja” y constituye “una de las más sensibles del país”. Algunas de las causas mencionó la “crisis energética y redes envejecidas”, así como “la negligencia, la indolencia y la falta de coordinación” de las autoridades del sector.

De tal modo que, el gobierno trabaja en “el cambio de la matriz energética” de los equipos de bombeo. En La Habana consideran invertir 10 parques solares para abastecer las 3 principales fuentes de suministro de agua.

Sin embargo, estas acciones no se han extendido a todo el territorio cubano. En algunas localidades, los habitantes pueden seguir hasta 40 días sin recibir agua en sus viviendas.

Con información de EFE