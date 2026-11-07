Víctimas de abusos de curas pederastas exigen “justicia” al Papa en su visita en Sudamérica

León XIV fue cobijado por una multitud que se reunió en Paysandu en su segundo día de visita por Uruguay (EFE)

Víctimas de curas pederastas — Unidos en busca de justicia, la Red de Sobrevivientes de Abusados por Sacerdotes (SNAP, por su sigla en inglés) y la organización Adultxs por los Derechos de la Infancia de Argentina exigieron este sábado, con ocasión del viaje de León XIV a Uruguay, Argentina y Perú, que la Iglesia católica adopte una política “clara y efectiva” ante los casos de abusos cometidos por sacerdotes y religiosos.

A través de un comunicado difundido en Buenos Aires, ambas organizaciones exigieron “justicia” para las víctimas de abusos en América Latina.

“En particular, los sobrevivientes exigimos que la Iglesia católica implemente una política clara y efectiva que establezca la separación inmediata de todos los clérigos y religiosas sobre los que existan acusaciones de abuso sexual, mientras la Justicia ordinaria de cada país investiga”, señalan.

También pidieron una “rendición de cuentas y consecuencias para todos los integrantes de la jerarquía eclesiástica que encubrieron estos delitos y promovieron una cultura de silencio”.

Reclamaron además “apoyo y reparación para todas las personas sobrevivientes de abuso sexual eclesiástico, incluyendo la asistencia económica, física y psicológica necesaria para su recuperación”.

Las organizaciones también solicitaron la creación de “comisiones de rendición pública de cuentas y de reparación para las víctimas, para terminar con el vergonzoso doble estándar aplicado a las víctimas y pueblos de América Latina en relación con las víctimas y sociedades de Europa y América del Norte”.

“Que la Iglesia católica aproveche esta urgente deuda histórica para asumir con humildad un papel de activo compromiso en la defensa y protección de niños, niñas y adolescentes y en el acompañamiento a las personas sobrevivientes”, apunta el comunicado.

León XIV inició este viernes en Uruguay un viaje apostólico que también le llevará desde este domingo a Argentina y el próximo miércoles a Perú. (Con información de EFE)

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