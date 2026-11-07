Fiscalía de Paraguay pide prisión preventiva contra Santiago Peña por el caso Ueno bank

Santiago Peña

La Fiscalía de Paraguay solicitó prisión preventiva para el expresidente Santiago Peña, a quien imputó por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio, en el marco de la investigación por el cierre de Ueno bank, entidad financiera vinculada con el exmandatario.

Para ello, la petición tendrá que ser evaluada por un juez en una audiencia de imposición de medidas, en la que se decidirá si procede la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público.

Según el acta de imputación, Peña supuestamente se involucró en operaciones de colocación, renovación y permanencia de recursos públicos y previsionales en Ueno bank. La Fiscalía sostuvo que el exgobernante actuó como instigador en el delito de lesión de confianza, al igual como autor en la administración en provecho propio.

El documento recalca que el acusado habría mantuvo una relación económica y corporativa con el grupo empresarial propietario de la institución bancaria. Peña fue accionista de Ueno Holding, conglomerado del Grupo Vásquez que controlaba, entre otras compañías, a Ueno bank, cargo que vendió en marzo de 2025.

La investigación apunta que la entidad financiera percibió fondos públicos cuando registraba actividad crediticia con sociedades presuntamente ligadas con su grupo económico, en las que instituciones de supervisión del Banco Central de Paraguay (BCP) detectaron irregularidades.

El caso desencadenó la destitución de Peña, quien fue declarado culpable el viernes en un juicio político por “mal desempeño de funciones”, luego de la disolución de Ueno bank por problemas de insolvencia. La institución poseía 2.94 millones de clientes, incluidos organismos estatales cuyos recursos quedaron congelados.

En la misma investigación, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra Carlos Carvallo, expresidente del BCP, por presunta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio.

Carvallo, quien encabezó la Financiera Ueno tiempo antes de asumir la dirección del banco central en 2023, se presentó ante las autoridades la noche del viernes y fue detenido.

Los legisladores que promovieron el juicio político contra Peña expusieron que el directivo del BCP autorizó la creación de Ueno bank 83 días después del nombramiento de Carvallo al frente de la institución.

Dentro del gobierno de Peña, el Instituto de Previsión Social (IPS), una de las principales entidades de pensiones de Paraguay, colocó 355 millones de dólares en Ueno bank, misma que administraba las cuentas de unos 32 mil jubilados.

Con información de EFE