EU crea fuerza especial para frenar traslado de armamento de Irán por vía terrestre

Armamento iraní

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) creó un grupo de trabajo integrado por 20 civiles y militares para impedir que Irán utilice rutas terrestres y el mar Caspio para transportar armamento, tecnología de doble uso y materiales sujetos a sanciones.

El CENTCOM informó en un comunicado que, la unidad “Grupo de Trabajo Puerta de Hierro”, tendrá su base en Tampa, Florida, y coordinará sus operaciones con diversidad agencias del gobierno estadounidense.

El almirante Brad Cooper, responsable del comando, explicó que la fuerza tendrá el objetivo de obstaculizar el movimiento de recursos económicos ilícitos a través de las fronteras iraníes.

“La creación del ‘Grupo de Trabajo Puerta de Hierro’ refuerza el éxito de nuestro férreo bloqueo marítimo contra Irán. Fortalecer la colaboración del CENTCOM con los socios interinstitucionales de Estados Unidos limitará aún más la capacidad de Irán para financiar el terrorismo, reconstruir fábricas de armas y reabastecer sus fuerzas armadas”, detalló Cooper.

El proyecto miliar complementará las restricciones marítimas que Washington impuso a Irán, con las que asegura haber impedido la comercialización de petróleo iraní por un valor superior a 25 millones de dólares en los últimos meses.

El CENTCOM resaltó que continúa el despliegue de seguridad en aguas internacionales para impedir el tránsito de embarcaciones que entran o salen de los puertos iraníes.

Con información de EFE