Actividad en el Cinturón de Fuego: Se registran más de 20 sismos de magnitud 5.0 o superior en la última semana

Cinturón de Fuego La zona de fallas sísmicas y volcanes presentó actividad durante la última semana. (Wikipedia Commons)

El Cinturón de Fuego registró actividad tectónica durante la última semana. Más de 20 sismos de magnitud 5.0 o superior fueron registrados en la última semana.

¿Cómo fue actividad sísmica registrada en el Cinturón de Fuego y qué significa?

El Cinturón de Fuego del Pacífico, también conocido como Anillo de Fuego del Pacífico, es una región geográfica de aproximadamente 40.000 kilómetros a lo largo del océano Pacífico con fallas sísmicas y volcanes, que hacen de los territorios que en ella se encuentran propicios a desastres naturales. Aquí ocurren 90 % de los terremotos del mundo y se encuentra el 75 % de los volcanes activos del planeta (alrededor de 452). Varios sismos producidos en Chile, Alaska, Rusia, Japón y México han tenido como en común tener epicentro en el anillo.

En los últimos 7 días, el Cinturón de Fuego ha registrado actividad sísmica que ha resultado en más de 20 terremotos de magnitud 5.0 o superior. La mayoría de ellos se presentaron en las profundidades del mar, lejos de costas habitadas. Aun así, las vibraciones fueron registradas por sismógrafos en varios centros de monitoreo.

Sin embargo, científicos advierten que un alza en la actividad sísmica de la falla es normal y no representa un riesgo inminente de terremoto en ningún territorio en particular. La actividad en una zona determinada de la falla tampoco implica resultará en que suceda lo mismo en otra región que en ella se ubique, ni existe tal cosa como un efecto en cadena.

Además, es importante recordar que aunque la tecnología nos permite obtener información más precisa sobre fenómenos naturales como terremotos, sigue siendo imposible predecir con exactitud cuándo sucederá un terremoto o la erupción de un volcán.