¿Cómo va la situación de Ueno Bank en Paraguay? Clientes comienzan a recuperar parte de sus ahorros tras la quiebra

Sedes del Ueno Bank en Asunción Fotografía que muestra la fachada de una sede de Ueno Bank este martes, en Asunción (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino (Juan Pablo Pino/EFE)

La situación de Ueno Bank en Paraguay ha generado preocupación entre sus clientes, particularmente entre quienes buscan retirar sus ahorros y recuperar el dinero que mantienen depositado en la entidad financiera. El caso debe analizarse a partir de las decisiones de las autoridades bancarias paraguayas, la situación financiera de la institución y las medidas que podrían aplicarse para proteger a los ahorradores.

¿Qué pasó con Ueno Bank y por qué fue intervenido?

El 3 de noviembre de 2026, el Banco Central del Paraguay (BCP) anunció el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank, luego de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo exigido por la legislación paraguaya.

De acuerdo con el organismo, el deterioro se identificó después de realizar ajustes a los estados financieros de la institución durante un proceso de regularización. La resolución fue aprobada por unanimidad el 2 de noviembre y contempla la intervención de la entidad, la suspensión de sus operaciones y la revisión de su situación patrimonial.

La decisión afectó a una institución que había alcanzado cerca de tres millones de clientes y que tenía una importante participación en el sistema financiero paraguayo. La suspensión de sus servicios impidió que los usuarios utilizaran normalmente sus cuentas, tarjetas, transferencias y aplicación móvil, lo que provocó preocupación entre los ahorradores que no podían disponer de sus recursos.

¿Cómo va la devolución del dinero a los clientes?

Ante la suspensión de Ueno Bank, el Banco Central activó el Fondo de Garantía de Depósitos, un mecanismo que protege los ahorros de los clientes cuando una institución financiera no puede responder por sus obligaciones.

La legislación paraguaya establece una cobertura de hasta 75 salarios mínimos mensuales por depositante y por entidad financiera. Para el caso de Ueno Bank, esto equivale a un máximo de 228 millones 300 mil guaraníes.

El proceso de devolución comenzó el 5 de noviembre y se organizó por grupos, dependiendo del dinero depositado y de las condiciones de cada cliente:

Primer grupo: personas con depósitos de hasta 10 millones de guaraníes, sin deudas con Ueno Bank y con una cuenta habilitada en otro banco o financiera.

personas con depósitos de hasta 10 millones de guaraníes, sin deudas con Ueno Bank y con una cuenta habilitada en otro banco o financiera. Segundo grupo: clientes con depósitos superiores a 10 millones y hasta 121 millones 760 mil guaraníes, siempre que no tuvieran deudas con la institución y contaran con otra cuenta bancaria.

clientes con depósitos superiores a 10 millones y hasta 121 millones 760 mil guaraníes, siempre que no tuvieran deudas con la institución y contaran con otra cuenta bancaria. Siguientes grupos: ahorradores con cantidades superiores, así como personas cuyos depósitos tienen condiciones especiales o requieren verificaciones adicionales.

En caso de que los clientes tengan préstamos, tarjetas u otras obligaciones vencidas con Ueno Bank, las cantidades correspondientes pueden descontarse del dinero que recibirán como garantía.

¿Cuántos clientes han comenzado a acceder a su dinero?

El Banco Central informó que hasta este martes 10 de noviembre había realizado pagos a 1 millón 738 mil 804 personas, lo que representa el 93.1% del total de depositantes registrados con derecho a recibir recursos del Fondo de Garantía.

El monto desembolsado ascendió a 2.126 billones de guaraníes, equivalentes a aproximadamente 340.4 millones de dólares.

Sin embargo, todavía quedaban alrededor de 128 mil cuentas pendientes de pago. Entre los casos que requieren atención adicional se encuentran aquellos que tienen algún tipo de bloqueo, los certificados de depósito de ahorro (CDA) y las operaciones relacionadas con la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).

El organismo estableció que el plazo máximo legal para realizar los pagos anticipados vence este miércoles 11 de noviembre, por lo que se espera que continúe la entrega de recursos durante los próximos días.

¿Qué va a pasar con Ueno Bank?

El futuro de Ueno Bank dependerá de los resultados de la intervención y de la revisión patrimonial que realizan las autoridades paraguayas.

El procedimiento de resolución contempla que los interventores designados por la Superintendencia de Bancos revisen los activos y pasivos de la institución, preserven sus recursos y determinen las alternativas legales para atender sus obligaciones.

Entre los posibles escenarios se encuentra la reorganización de sus activos y pasivos, la transferencia de determinadas operaciones o el avance hacia un proceso de liquidación. Sin embargo, hasta el momento no existe un anuncio oficial que confirme una reapertura de Ueno Bank o que permita asegurar que volverá a operar bajo las mismas condiciones.

Paralelamente, el caso también tiene una vertiente judicial. El Ministerio Público de Paraguay informó el 5 de noviembre que abrió tres investigaciones penales relacionadas con la supervisión y resolución de Ueno Bank, la colocación de recursos públicos en la institución y las actuaciones de autoridades y exautoridades.