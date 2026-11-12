Renuncia Jensen Huang, CEO de Nvidia; comparecerá ante el Congreso de EU

El cofundador de Nvidia, Jensen Huang (EFE)

El cofundador de Nvidia, Jensen Huang, renunció este jueves con efecto inmediato como presidente, consejero delegado y miembro de la junta directiva del gigante tecnológico estadounidense, que nombró como directora ejecutiva interina a su directora financiera, Colette Kress, y designó por primera vez un presidente del consejo, Harvey C. Jones.

En un comunicado oficial emitido este jueves, la junta directiva de la empresa anunció que iniciará de inmediato la búsqueda de un delegado permanente y agradeció a Huang sus “inconmensurables contribuciones” durante los 33 años transcurridos desde que cofundó la compañía.

La renuncia se produce en medio de una grave crisis reputacional tras revelarse la relación extramatrimonial de Huang, de 63 años, con la empresaria Alice Huang, señalada por la comunidad de inteligencia de Estados Unidos como presunta espía china.

Kress, vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de Nvidia desde septiembre de 2013 y con una trayectoria previa de casi 25 años en Cisco y Microsoft, mantendrá sus actuales responsabilidades financieras mientras ejerce el liderazgo interino.

Asimismo, la junta directiva nombró a Jones, que es exconsejero delegado y expresidente ejecutivo de Synopsys, como el primer presidente de la junta en la historia de la empresa, que hasta ahora carecía de esa figura.

“Colette ha ayudado a liderar a Nvidia durante un período de crecimiento extraordinario y tiene un profundo conocimiento de nuestro negocio, clientes, operaciones y posición financiera”, aseguró Jones en el comunicado.

Además, Nvidia confirmó que mantiene sin cambios la presentación de sus resultados financieros del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2027, prevista para el próximo martes 17 de noviembre tras el cierre de Wall Street.

Huang comparecerá ante el Congreso de EU

Asimismo, tras dimitir de su puesto, Huang acudirá a puerta cerrada a comparecer ante el Congreso de Estados Unidos.

El presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Brian Mast, aseguró que el cofundador de Nvidia ha aceptado la comparecencia y que es posible que acuda al Capitolio la próxima semana.

Mast, que fue uno de los tres congresistas republicanos que la semana pasada envió una carta a Huang para que testificara en el Congreso, explicó que se está negociando la fecha exacta.

Aunque en un principio se le pidió que compareciera el próximo miércoles 18 de noviembre, Mast apuntó que es poco probable que sea ese día, aunque señaló que tendrá lugar antes del Día de Acción de Gracias, festividad que se celebra en Estados Unidos el próximo 26 de noviembre.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, aseguró que pese a su renuncia, “el Congreso debe exigir respuestas a Huang y a otros de Nvidia sobre como pudieron haber puesto en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos”.

“La Administración Trump también debe responder por sus acciones una vez que se enteró de la relación de Huang con un presunto agente de inteligencia chino. ¿Se les ordenó a los funcionarios del Gobierno que no investigaran debida a la relación de Trump con Huang? ¿Qué sabía Trump cuando invitó personalmente a Huang a bordo del Air Force One?”, eó Schumer.

También el senador John Thune, republicano y líder de la mayoría, declaró que preveía que el Congreso iba a investigar la aparente implicación de Huang con una supuesta espía china. “Tendría sentido dada la naturaleza de la relación”, afirmó.

El pasado domingo, Huang pidió disculpas públicas por haber sido “infiel” a su esposa, mientras el consejo contrataba al bufete Wachtell Lipton para investigar el caso.

En los mercados financieros, las acciones de Nvidia caían un 12% en las operaciones previas a la apertura de Wall Street.