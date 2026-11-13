Cumbres del clima: ¿compromiso real contra el calentamiento global o teatro político?

La lucha contra el cambio climático Qatar, el país que más contamina por habitante del mundo, acogió la cumbre del clima COP18 en 2012

El 14 de agosto de 1912, el diario neozelandés Rodney and Otamatea Times fue el primero en llevar a un titular una advertencia sobre el cambio climático: «Coal consumption affecting climate» (El consumo de carbón afecta al clima). La breve nota, digitalizada hace unos años y viral desde entonces, resume acertadamente la irracionalidad del ser humano ante una amenaza existencial. Dice así:

«Los hornos del mundo están quemando actualmente alrededor de 2 mil millones de toneladas de carbón al año. Cuando este se quema, al unirse con el oxígeno, añade unos 7 mil millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera anualmente. Esto tiende a convertir el aire en una cobija para la Tierra y a elevar su temperatura. El efecto puede ser considerable en unos pocos siglos».

Pues bien, 113 años después, lejos de haber aprendido la lección, el mundo emitió en 2025 unos 38.1 mil millones de toneladas de CO2 procedentes de la quema de los tres grandes combustibles fósiles: carbón, petróleo y gas. Se trata de un nuevo récord histórico de emisiones.

De poco sirvió que The New York Times llevara la alerta a la primera plana de un diario de relevancia mundial. El 24 de junio de 1988 tituló «El calentamiento global ha comenzado, dice experto al Senado», al recoger la declaración del científico de la NASA James Hansen ante el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado de EU. En ella afirmó que estaba «un 99 % seguro» de que la anormal ola de calor de ese año, causante de una severa sequía, era «el resultado directo del efecto invernadero provocado por la actividad humana».

La creciente preocupación científica llevó a la creación, en 1988, del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), impulsado por la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Cuatro años después, durante la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992, se adoptó la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Los países involucrados (las partes) celebraron su primera Conferencia de las Partes (COP1) en 1995, en Berlín, presidida por la entonces ministra de Medio Ambiente alemana, Angela Merkel.

En la COP3 se firmó el Protocolo de Kioto, el 11 de diciembre de 1997, mediante el cual se impusieron metas obligatorias de reducción de emisiones de CO2 a 37 países industrializados, mientras se eximía de compromisos vinculantes a países como Brasil, China, India o México.

El Protocolo nació con una debilidad estructural: el presidente George W. Bush anunció en 2001 que Estados Unidos no lo ratificaría, alegando que dañaría su economía y que era injusto que eximiera a China, la superpotencia emergente. No le faltaba razón en cuanto a la desigualdad de los compromisos: al no tener metas obligatorias, las emisiones de las potencias emergentes crecieron exponencialmente. Para 2006, China ya había superado a EU como el mayor emisor mundial de CO2.

En vista de las limitaciones de Kioto, la ONU se planteó en la COP21 un programa mucho más ambicioso. Así nació, el 12 de diciembre de 2015, el Acuerdo de París, que marcó un cambio de paradigma al involucrar por primera vez a casi todos los países del mundo (195 partes) en una meta fundamental: mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 °C respecto a los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitarlo a 1.5 °C.

Se estableció un «compromiso universal» por el que cada país, sin importar su nivel de desarrollo, se obligó a presentar cada cinco años sus propios planes y resultados para «descarbonizarse». Se trataba de una ambiciosa hoja de ruta para alcanzar el pico global de emisiones lo antes posible y lograr un equilibrio entre emisiones y absorciones (neutralidad de carbono) hacia mediados del siglo XXI. El horizonte de 2050 se convirtió en una referencia central de los compromisos climáticos internacionales y fue reforzado en el Pacto Climático de Glasgow (COP26), en noviembre de 2021.

Desde entonces, el crecimiento de las emisiones se ha frenado drásticamente —pasando de subir un 3 % anual en los años 2000 a alrededor del 1 % reciente— gracias, en buena medida, al crecimiento explosivo de las energías renovables. La energía solar fotovoltaica y las baterías de ion-litio han abaratado sus costos en más de un 80 % respecto a la década pasada, convirtiendo a las renovables en una de las fuentes de electricidad más baratas de la historia en la mayor parte del mundo.

En 2025, la cuota global de vehículos eléctricos (eléctricos puros e híbridos enchufables) saltó hasta situarse en torno al 25 % del mercado mundial, superando por primera vez los 20 millones de vehículos vendidos en un solo año.

Sin embargo, la humanidad sigue añadiendo más CO2 cada año, en lugar de reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero un 43 % para 2030 respecto a los niveles de 2019, como exige la trayectoria científica compatible con la meta de 1.5 °C.

China se ha puesto a la cabeza mundial en el despliegue de las energías renovables y en la transición energética, pero sigue siendo, con diferencia, el país que más gases de efecto invernadero emite a la atmósfera. En 2024 concentró alrededor del 32 % de las emisiones mundiales de CO2 procedentes de combustibles fósiles, mientras que Estados Unidos, el segundo mayor emisor, representó el 13 %. Este último está liderado por un presidente que niega el cambio climático, pone trabas a las inversiones en plantas eólicas y solares e impulsa la inversión en centrales eléctricas de carbón.

Resulta una trágica ironía que Qatar, uno de los países con mayores emisiones de CO2 per cápita del mundo, con 38 toneladas por habitante según el dato citado, haya sido sede de la COP18, en 2012.

Demasiados zorros en el gallinero

De hecho, los activistas denuncian que uno de los principales problemas es que hay demasiados zorros en el gallinero de las cumbres climáticas y que los expertos están, en realidad, opacados por el lobby de las compañías petroleras y los gobernantes que siguen haciendo caja con el dinero fácil que llega de la extracción de petróleo y la quema de carbón en centrales eléctricas.

Y ahí está la gran paradoja de las cumbres del clima: hace más de un siglo que la humanidad sabe que quemar combustibles fósiles está calentando el planeta; hace tres décadas que sus gobiernos se reúnen para evitarlo y hace once años que casi todos firmaron un acuerdo histórico para frenarlo. Sin embargo, seguimos extrayendo petróleo, quemando carbón y batiendo récords de emisiones.

Las COP no son inútiles: han conseguido acuerdos históricos, acelerado la transición energética y puesto precio político a la inacción. Pero mientras quienes deben vigilar el gallinero sigan compartiendo mesa con los zorros, las promesas correrán mucho más rápido que las soluciones.

En 1912, un periódico neozelandés advirtió que el carbón podía convertir la atmósfera en una cobija que calentaría la Tierra. Hoy, 114 años después —tiempo en el que las emisiones acumuladas de CO2 procedentes de combustibles fósiles e industria han alcanzado aproximadamente 1.85 billones de toneladas desde 1750 hasta 2024—, sabemos que aquella advertencia no era una hipótesis lejana, sino el principio de una catástrofe anunciada.

Lo verdaderamente absurdo no es que los líderes sigan reuniéndose para intentar evitarla, sino que todavía necesitemos tantas cumbres para hacer lo que la ciencia lleva más de un siglo pidiéndonos.