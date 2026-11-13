EU suspende todos sus vuelos en el país por problemas en las comunicaciones

Por medidas de seguridad la Administración Federal de Aviación de EU ordenó suspender todos los vuelos en el país (Archivo)

Suspenden vuelos en todo EU — La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos ordenó este viernes detener el tráfico aéreo de salida en todos los aeropuertos del país debido a un problema de comunicación que afecta a los centros de control, según indicó el secretario de Transporte, Sean Duffy, quien resaltó que la medida se aplica como medida preventiva debido a este suceso extraordinario.

La FAA indicó en un aviso publicado en su sitio web que la suspensión se debía a “circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad”.

La causa de la suspensión no estaba clara de inmediato, pero la medida se produce tras reportarse fallos en las frecuencias de comunicación en algunas partes del país, destacó la cadena CNN.

“El tráfico aéreo debe permanecer detenido en tierra hasta nuevo aviso”, indicó la FAA en un comunicado. “Los vuelos internacionales se gestionarán caso por caso”.

La inusual alerta no contenía más información que la de indicar que “todo el tráfico aéreo de salida debe permanecer suspendido en tierra hasta nuevo aviso”. El secretario Sean Duffy indicó en redes sociales que se habría tratado de un “problema de comunicación que impactó a todos los centros de control de tráfico aéreo”.

La cadena Telemundo recordó que las suspensiones de operaciones en tierra a nivel nacional son extremadamente raras.

Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, la FAA ordenó una suspensión de operaciones en tierra sin precedentes en todo el país. Se detuvo todo el tráfico aéreo civil en el espacio aéreo estadounidense y se ordenó a los aviones en vuelo aterrizar en los aeropuertos disponibles más cercanos.

En días recientes, algunos aeropuertos en partes de Europa igualmente suspendieron actividades por alertas de bomba que resultaron ser falsas, para tener la mayor precaución posible. No queda claro si en Estados Unidos se habría dado una situación similar.

(Con información de agencia)

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