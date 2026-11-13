Líder opositor israelí pide respetar a legisladores árabes y no relacionarlos con Hamás

El líder opositor israelí y aspirante a Primer Ministro, Gadi Eisenkot (Archivo/EFE/EFE)

Tensión en Israel — El líder opositor israelí y aspirante a Primer Ministro, Gadi Eisenkot, pidió este viernes respetar a la minoría árabe del país, después de que su rival, Benjamín Netanyahu y otras figuras de la derecha trataran de deslegitimar a los legisladores de esa comunidad vinculándolos con el grupo extremista palestino Hamás, campaña que Eisenkot calificó de “racista y violenta”.

Eisenkot dijo “se puede discrepar de los representantes de los partidos árabes, incluso se puede despreciar profundamente a algunos de ellos, pero no se puede, no es digno y no permitiré que se difame a todo un sector”, escribió el líder de Yashar! en un mensaje publicado en la red social X. Eisenkot recordó que los ciudadanos árabes representan el 21 por ciento de la población del país.

“Intentar arrinconarlos y enfangarlos como grupo es un acto contrario al sentido de Estado que deshonra la Declaración de Independencia y los valores de los que nos enorgullecemos como Estado judío y democrático”, añadió. En el mismo mensaje reveló que el jueves se reunió con Netanyahu, aunque no dio detalles del contenido de la conversación. “Dejé claro que no permitiré la falta de supervisión”, se limitó a comentar.

El encuentro se registra un día después de que Eisenkot pidiera por carta a Netanyahu que no emprendiera acciones militares sin “una amenaza directa e inmediata” hasta la formación de un nuevo Gobierno, y solicitara a la fiscal general su intervención para recibir informes de seguridad periódicos. “Para mí, la seguridad de Israel está por encima de cualquier otra consideración y nunca debe servir para sacar rédito político”, escribió.

Dos partidos de mayoría árabe, Raam y la Lista Conjunta, obtuvieron 19 escaños en total en las elecciones del mes pasado, una sexta parte del parlamento de 120 miembros, y emergieron como potenciales árbitros en los esfuerzos de Eisenkot por formar un gobierno. “Los ciudadanos árabes de Israel son parte integral de la historia israelí”, escribió el dirigente opositor en su cuenta de la red social X. (Con información de agencias)

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