Secretario del Tesoro de EU ve cercanos acuerdos comerciales con México y Canadá

Scott Bessent, secretario del Tesoro de EU (Archivo/EFE)

T-MEC — “Soy optimista con respecto a la posibilidad de alcanzar acuerdos comerciales con Canadá y México”, dijo este viernes el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en entrevista con la cadena CNBC al resaltar optimista que el Gobierno del presidente, Donald Trump, logrará negociar con éxito acuerdos con sus dos socios de Norteamérica.

El funcionario estadounidense fue cuestionado sobre si la dura derrota republicana en las elecciones intermedias del pasado 3 de noviembre, que ha otorgado a los demócratas el control del Congreso, afectará la política comercial del gobierno de Trump y sus negociaciones del T-MEC, a lo que optimista Scott Bessent destacó que ve avances importantes que no resultarán afectados.

Bessent no aportó detalles sobre negociaciones con México y Canadá, pero destacó que, después de que en febrero pasado el Tribunal Supremo tumbara buena parte de los aranceles de Washington, el Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, ha sido muy metódico implementando otros gravámenes comerciales a partir de investigaciones sobre posibles prácticas comerciales desleales de otros países.

El secretario del Tesoro tampoco hizo mención alguna durante la entrevista a la advertencia arancelaria que el propio Trump lanzó a las autoridades mexicanas el jueves en redes sociales, si caravanas migrantes llegan a territorio estadounidense.

Trump amagó con duplicar “inmediatamente” los aranceles a México si el país no frenaba las caravanas de migrantes que se dirigen hacia Estados Unidos, aunque el mandatario tampoco precisó qué gravámenes se verían afectados.

La Crónica de Hoy 2026