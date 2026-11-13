Lanza SpaceX vuelo 15 de Starship: ¿Cuál es su misión? El Starship Vuelo 15 de SpaceX tiene tres objetivos principales en su misión (@SpaceX vía X)

La empresa estadounidense de fabricación aeroespacial, transporte espacial y de telecomunicaciones Space X, lanzó este viernes 13 noviembre la misión Starship Vuelo 15.

El cohete despegó desde las instalaciones de desarrollo y lanzamiento de SpaceX en Boca Chica, ubicado al sur de Texas, cerca de la frontera con México.

¿Cuál es la misión del vuelo 15 de Starship?

Starship Vuelo 15 tiene 3 objetivos principales: recuperación completa del cohete, desplegar satélites 26 Starlink Versión 3 y demostrar que este puede regresar desde la órbita para reutilizarse.

Este vuelo es importante para la exploración aeroespacial, ya que busca recuperar un propulsor de la nave para que pueda ser utilizado en futuros lanzamientos, que ayudaría a reducir considerablemente los costos de los proyectos y avanzar en el desarrollo de la tecnología espacial.

Recorrido del vuelo 15 de Starship

El cohete tiene debe alcanzar una actitud aproximada de 275 kilómetros tras su despegue en Texas, posteriormente se espera que realiza entre 14 y 15 vueltas alrededor de la Tierra, donde donde desplegará los 26 satélites Starlink.

Se contempla un tiempo total de la misión de 22 horas, con un aterrizaje en el océano Pacífico, frente a la costa de Chile en el océano Índico.

El objetivo final es capturar el cohete con unos brazos mecánicos para recuperarlo y que este pueda volver a utilizarse.

Satélites Starlink: ¿Para qué sirven?

Estos satélites son parte de la nueva generación de SpaceX, que tiene mayor internet de banda ancha con mayor velocidad desde el espacio para todo el mundo.

Buscan llevar la conexión de internet a zonas rurales, así como a lugares remotos que ayuden a proporcionar comunicaciones en situaciones de emergencia, donde determinados dispositivos puedan comunicarse con los satélites.

Asimismo, tres satélites portarán cámaras especiales para observar el comportamiento del escudo térmico del Starship, los cuales serán enviadas a los ingenieros de SpaceX para próximas misiones.