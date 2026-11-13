Buque cisterna choca contra crucero con más de 180 personas: saldo del accidente en Nueva Orleans

Accidente en Nueva Orleans entre buque y crucero. El buque cisterna Atlantic Asphalt impactó contra el crucero American Heritage mientras permanecía atracado en el río Misisipi. (Capturas de Redes Sociales)

Un fuerte accidente marítimo se registró este viernes 13 de noviembre en Nueva Orleans, Estados Unidos, luego de que el buque cisterna Atlantic Asphalt impactara contra el crucero American Heritage, que permanecía atracado sobre el río Misisipi.

La fuerza del impacto provocó que la embarcación turística comenzara a llenarse de agua hasta volcar, ocasionando que diversos pasajeros cayeran al río mientras intentaban abandonar el barco.

¿Qué pasó en Nueva Orleans y cómo ocurrió el choque entre el buque cisterna y el crucero?

El accidente ocurrió aproximadamente a las 12:30 horas, tiempo local, en las inmediaciones del puente Crescent City Connection, cuando el buque cisterna Atlantic Asphalt impactó lateralmente contra el American Heritage, crucero turístico de la compañia American Cruise Lines.

De acuerdo con las autoridades portuarias, el crucero había atracado aproximadamente dos horas antes del accidente para comenzar el desembarque de sus pasajeros, después de concluir un recorrido turístico por el río Misisipi.

En los videos en redes sociales, se puede observar como el buque comienza a acercarse al crucero hasta impactar de manera lateral, para que posteriormente el American Heritage se comience a inclinar progresivamente hasta quedar parcialmente sumergido, mientras algunas personas permanecen en el agua utilizando chalecos salvavidas.

¿Cuál es el saldo de muertos y heridos por el accidente del crucero en Nueva Orleans?

De acuerdo con el comunicado publicado por el Gobierno de Nueva Orleans, todas las personas involucradas en el accidente fueron localizadas.

Las autoridades informaron que en el crucero viajaban entre 180 y 190 personas, incluyendo pasajeros y tripulantes, de las cuales 32 fueron trasladadas a hospitales para recibir atención médica, sin que se reportaran pacientes en estado crítico. De igual forma, se confirmó que no hubo personas fallecidas ni desaparecidas, ni tampoco se registraron lesionados a bordo del buque cisterna.

Por su parte, American Cruise Lines comenzó a proporcionar alojamiento a los pasajeros afectados en el hotel Hilton New Orleans Riverside, mientras que la Cruz Roja estadounidense colaboró con la entrega de alimentos, agua y cobijas.